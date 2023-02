Onde Encontrar uma Fênix no Legado de Hogwarts (2023)

Hogwarts Legacy é um jogo de história interessante que está atraindo muitos usuários. Com o tempo, o jogo está recebendo milhares de downloads todos os dias. O jogo foi lançado recentemente para os jogadores, então eles enfrentaram problemas diferentes. Mas depois de algum tempo, eles conseguiram corrigir esses problemas com a ajuda de diferentes guias. Também publicamos guias diferentes, que você pode verificar aqui se estiver enfrentando alguns problemas no jogo.

Agora, os jogadores estão prontos para jogar sem problemas. Eles estão constantemente jogando o jogo para avançar depois de completar diferentes missões. Existem muitas tarefas que os jogadores precisam realizar no jogo. Os jogadores também adoram completar as missões.

Se você estiver jogando o jogo continuamente após o lançamento, pode ter aprendido sobre as criaturas que precisa obter no jogo. O Legado de Hogwarts Fênix é um deles. Esta é uma das criaturas mais raras que você deve capturar no jogo. Mas, os jogadores não têm ideia de que “Onde Encontrar uma Fênix no Legado de Hogwarts?”. Estamos aqui com o guia pelo qual você poderá saber onde encontrar Hogwarts Legacy Phoenix no jogo.

O que é a Fênix no Legado de Hogwarts?

Como as outras criaturas disponíveis no Legado de Hogwarts, a Fênix é uma delas. Hogwarts Legacy Phoenix é uma das criaturas mais raras disponíveis no jogo. Aqueles que viram a série Harry Potter podem saber sobre isso.

Para capturar os outros pássaros do jogo, os jogadores devem ir até seu local e capturá-los. Mas isso não é o mesmo para Hogwarts Legacy Phoenix. Os jogadores devem completar diferentes missões para obter o Hogwarts Legacy Pheonix.

Uma vez que os usuários tenham o Pheonix no jogo, eles podem mantê-lo na Sala Precisa. Você pode preparar o Pheonix para obter os materiais Phoenix Feather. Os Phoenix Feather Materials são usados ​​para diferentes propósitos no jogo. Então, agora vamos verificar como podemos encontrar a Fênix no jogo Hogwarts Legacy.

Existe um Covil da Fênix no Legado de Hogwarts?

Sabemos que pode haver alguma confusão em relação ao Phoenix que os jogadores estão considerando. Os jogadores capturaram os outros pássaros do jogo da toca. Assim, os jogadores pensam que também podem capturar a Fênix do Legado de Hogwarts. Mas isso não é correto. Não há Phoenix Den em Hogwarts Legacy de onde você pode pegar a Phoenix no jogo. Então, vamos verificar onde encontrar uma Fênix no Legado de Hogwarts.

Onde encontrar uma Fênix no Legado de Hogwarts | Guia Completo

Esperamos que você tenha conhecido sobre a Fênix no jogo. Agora, vamos verificar onde podemos encontrar a Fênix do Legado de Hogwarts.

A localização da Fênix no Legado de Hogwarts está no extremo sul do Mapa do Mundo na Região da Costa de Poidsear. Ao chegar lá, você encontrará um local chamado Floo Flames nas proximidades, rotulado como Phoenix Mountain Cave.

Uma vez que o jogador tenha escolhido a missão Phoenix Rising Side, você deve continuar rastreando esse objetivo indo para a guia de missões. A linha amarela, que estará no mapa, levará você ao local de Phoenix.

Você tem que entrar quando o jogador chegar à Phoenix Mountain Cave. Os jogadores devem abrir caminho lutando contra os Poachers e Spiders. Depois de fazer isso, você ficará na frente da Fênix. Agora, você tem que abordá-lo e tentar pegá-lo.

No entanto, aqueles que irão capturar a Fênix do Legado de Hogwarts devem garantir que completaram as missões listadas abaixo.

Você tem que fazer a classe Beasts.

Você tem que fazer uma aula de astronomia.

Você tem que desbloquear a Sala Precisa.

Você tem que completar The High Keep.

Você tem que completar The Plight of the House-Elf.

Você tem que completar o julgamento de Charles Rookwood.

Você tem que completar Foal of the Dead.

Você tem que completar o Trial de Niamh Fitzgerald.

Como obter penas de fênix do legado de Hogwarts

Depois de obter a Fênix do Legado de Hogwarts, você deve trabalhar para obter as Penas da Fênix do Legado de Hogwarts. Quando você leva a Fênix para a Sala Precisa, você tem que falar com Deek, e uma cena começará onde a Fênix voa para seu Biotério.

Assim que a Fênix estiver no Biotério, entre nele e interaja com a Fênix. Ao interagir com a Fênix, você receberá várias penas. Você pode fazer este procedimento regularmente para obter as Penas de Fênix do Legado de Hogwarts.

Empacotando

Milhões de jogadores baixaram o jogo e começaram a jogar e completar as diferentes missões do jogo. Depois de começar a completar a missão, você conhecerá a Fênix. É uma das criaturas mais raras do jogo. Você tem que pegá-lo no jogo.

Mas os jogadores estão confusos sobre como podem fazer isso. Listamos o procedimento envolvido na captura da Fênix no Legado de Hogwarts. Portanto, siga as etapas corretamente se quiser capturar a Fênix e obter a pena para atualizar suas engrenagens.

Perguntas frequentes – Legado de Hogwarts Fênix

1. Como você consegue uma fênix em Hogwarts?

Os jogadores estão confusos sobre como conseguirão a Fênix em Hogwarts. É porque a Fênix é uma criatura rara que pode ser encontrada no jogo. Portanto, você deve seguir alguns procedimentos e concluir uma missão para obter a Fênix em Hogwarts.

2. Você pode explorar toda Hogwarts em Hogwarts Legacy?

Sim, os jogadores poderão explorar toda Hogwarts em Hogwarts Legacy.

3. Onde conseguir penas de fênix em Hogwarts Legacy?

Aqueles que quiserem atualizar suas engrenagens no jogo precisarão ter as penas da Fênix. Você pode obter as penas da Fênix depois de pegá-la. Listamos as etapas envolvidas no processo para obter as Penas da Fênix. Portanto, certifique-se de verificar isso.

