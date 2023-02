Onde estão os atores de ‘Titanic’ em 2023, 25 anos depois

Após o sucesso de ‘Avatar 2: O Caminho da Água’, James cameron está lançando mais uma vez um de seus filmes mais aclamados, ‘Titanic’, mas desta vez em 3D e 25 anos após sua estreia.

A Twentieth Century Studios já anunciou oficialmente que isso é uma realidade.

Compartilha com ‘Ben Hur’ e ‘O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei’ a honra de ser o filme mais premiado da história do Oscar com 11 estatuetas, e poderia ser mais se os atores nele fossem indicados para os prêmios da Academia.

Quando ‘Titanic’ é lançado?

Está programado para ser lançado por volta do Dia dos Namorados, não exatamente no dia 14, mas no dia 10 de fevereiro.

Será relançado em todos os cinemas do mundo, além de apresentar um novo pôster com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio como protagonistas, obviamente.

Agora, o mais importante é saber o que aconteceu com seus protagonistas.

De Leonardo DiCaprio para Kate Winsletum elenco já histórico que agora vemos onde estão em 2023, 25 anos após o lançamento do filme.

Leonardo DiCaprio

Sua mudança é evidente, muito mais maduro, perdeu o rosto de menino, mas não a atratividade.

Prova disso são suas namoradas espetaculares, nenhuma delas com mais de 25 anos, e o ator pode pagar.

Este foi o filme que o lançou ao estrelato, acumulando indicações ao Oscar e finalmente ganhando seu Oscar com ‘The Revenant’.

Ele nos deixou filmes como ‘O Lobo de Wall Street’, ‘Shutter Island’, ‘Prenda-me Se For Capaz’, ‘Os Infiltrados’, ‘O Aviador’, ‘Era Uma Vez… em Hollywood’. .. uma série de grandes obras que o colocam como um dos melhores atores de todos os tempos.

Seu último filme foi ‘Don’t Look Up’, e em 2023 lançará, junto com Robert de Niro, ‘Killers of the flower moon’.

Kate Winslet

Outra que teve uma carreira meteórica e sua aparência manteve-se praticamente inalterada.

Ela manteve o cabelo loiro e sua habilidade de atuação melhorou como poucos.

Indicada a sete Oscars, ela ganhou em 2017 com ‘O Leitor’, e novamente coincidiu com DiCaprio em ‘Estrada Revolucionária’.

Frances Fisher

A rígida mãe de Rose, a quem todos levavam um pouco de tirania, continuou a fazer filmes e séries.

‘Grey’s Anatomy’, ‘The Perfect Game’, ‘Lincoln’s Lawyer’, ‘Beverly Hills Chihuahua 3’ ou ‘The Guest’ foram alguns dos seus projetos, enquanto ‘Disomnia’, em 2021, foi o seu último filme.

Billy Zane

O antagonista e futuro marido de Rose foi um dos personagens mais odiados do filme.

Embora tenha perdido o cabelo grande, sua qualidade como ator não, enquanto ‘The Roommate’ ou ‘Holmes and Watson’ foram alguns de seus projetos.

Kathy Bates

Sem dúvida, um dos personagens mais queridos e que mais ajuda Jack durante o filme.

Seja no cinema ou no teatro, ela é uma das maiores atrizes da história e ganhou um Oscar por ‘Misery’, embora tenha sido antes de ‘Titanic’, em 1991.

Victor Garber

Afastou-se da atuação, mas não de toda a televisão, e voltou em 2014 com a série ‘Eli Stone’, tendo algumas participações em ‘The Flash’ e outras sagas de super-heróis.

Bill Paxton

Ele faleceu em 2017, mas é um dos atores que carrega o peso do filme, pois conecta o passado com o presente, enquanto vai em busca dos destroços do Titanic.

Um dos melhores atores da época, foi indicado a quatro Globos de Ouro e um Emmy.

David Warner

O mordomo e outro dos antagonistas faleceu em 2022.

Bernard Hill

Mais lembrado como Rei Théoden de Rohan na segunda e terceira partes da trilogia de filmes ‘O Senhor dos Anéis’, ele era o capitão do transatlântico.