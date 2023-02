Investir em boas opções de lanches leves e gostosos é uma das formas de manter a dieta em dia, ao mesmo tempo em que saboreia algo agradável. Afinal de contas, reeducação alimentar não tem a ver com comer “coisas ruins”, mas, sim, tem a ver com comer o que faz bem e também é saboroso!

Por isso, convidamos você para acompanhar a nossa lista de ideias e inspirar-se para preparar lanches incríveis. Vamos lá!

Opções de lanches leves e gostosos

As frutas, verduras e alguns tipos de proteínas, como o atum, são ótimos ingredientes para preparar lanches leves e gostosos. Veja só:

1. Espetinho de fruta

Um espetinho de fruta pode ser bem saboroso, especialmente nos dias de temperaturas altas. Você pode selecionar as suas frutas favoritas, cortar cada uma em cubinhos e misturá-las em espetinhos. Depois é só colocar na geladeira para gelar e, por fim, saborear com os amigos e com a família. Sem dúvidas, é um lanchinho que fará muito sucesso.

2. Vitamina de fruta

A vitamina de fruta também é uma das excelentes opções de lanches leves e gostosos. Você pode preparar com qualquer fruta, como banana e morango, batendo-as no liquidificador com um pouquinho de leite desnatado, água e gelo. Fica super gostoso e é bem refrescante para os dias mais quentes. Se preferir, acrescente ingredientes como aveia ou granola, para dar mais consistência ao preparo.

3. Crepioca é uma excelente opção dentre os lanches leves e gostosos

A crepioca é outra opção saborosa e prática. Você só precisa bater um ovo inteiro com uma colher de sopa rasa de tapioca. Depois, acrescentar os temperos que você gosta e levar para a frigideira, preparando como se fosse uma espécie de panqueca. Por fim, é só escolher o seu recheio, que pode ser frango desfiado, carne moída, atum enlatado, entre outras possibilidades.

Cuidado para não rechear a crepioca com preparos que possam deixá-la muito pesada, como carnes muito gordurosas, ok? Se fizer isso, o seu lanchinho deixará de ser leve, obviamente.

4. Iogurte natural com granola

O iogurte natural costuma ser muito saboroso e também uma excelente opção para os dias mais quentes. Já a granola dá aquele gostinho especial no prato, deixando-o ainda mais delicioso e agradável.

Apenas um adendo aqui: cuidado para não adquirir aquele tipo de granola que é cheio de açúcar e ingredientes ultraprocessados, ok? Foque sempre nas opções mais naturais, caso o seu objetivo seja ter acesso a um preparo que seja, realmente, natural e leve.

5. Sanduíche de atum

O sanduíche de atum é super nutritivo e saboroso. Inclusive, há quem use esse tipo de preparo no pós-treino, devido às proteínas presentes no peixe. Para preparar, não há muito segredo. Basta usar o atum enlatado como “patê” para o pão integral, incrementando com cheiro verde, tomate e alface. Fica uma delícia e, inclusive, também pode ser consumido gelado.

Gostou das nossas opções de lanches leves e gostosos? Qual outra ideia você gostaria de incluir na nossa listinha? Deixe aqui nos comentários! Vamos adorar saber!