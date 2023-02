Oportunidade: Fundepes e Copeve contratam fiscais temporários para concurso de Penedo

A Fundepes (Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa) e a Copeve (Núcleo Executivo de Processos Seletivos) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) estão com seleção aberta para contratar fiscais para o concurso da Prefeitura de Penedo.

As provas do concurso serão aplicadas no dia 12 de fevereiro em Penedo e também em Arapiraca. Os candidatos a prestadores de serviço temporário necessitam ter diploma de nível médio ou superior e devem fazer a inscrição para atuarem com fiscais de sala e fiscais itinerantes até a próxima segunda-feira, 6 de fevereiro.

Os selecionados farão treinamento para atuarem durante a aplicação de provas no dia 12 em Penedo e em Arapiraca. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (82) 2122 5327. A contratação será temporária e não gerará vínculo empregatício.

Não haverá prorrogação no prazo e a inscrição é feita unicamente de forma on line, não presencial, pelo site www.copeve.ufal.br/sistema. O trabalho será concentrado no dia 12 de fevereiro visando a fiscalização das provas e o pagamento será de R$ 90 reais.

Ao acessar o site, os candidatos a fiscal devem fazer o cadastro e depois clicar no botão “Colaboradores”. A seleção de fiscais é feita de modo digital, controlado e rigoroso, com os interessados preenchendo um questionário de informações pessoais e documentais.

A precisão e austeridade do sistema eletrônico de seleção de fiscais da Fundepes/Copeve, além de primar pela transparência, objetiva ainda a garantia da segurança do certame, uma vez que os dados estarão ao dispor dos organizadores e autoridades.

