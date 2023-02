oportunidade para nível médio e superior

O edital do Concurso CAU-BA (Conselho de Urbanismo e Arquitetura da Bahia) está com vagas abertas para servidores de nível médio e superior. A princípio, as inscrições estão disponíveis até o dia 16 de fevereiro de 2023.

Essas vagas são para o regime de trabalho CLT e possuem validade de um ano, começando a contar da data de homologação do concurso. Contudo, elas podem ser prorrogadas por um ano, de acordo com a vontade do CAU-BA.

Saiba mais detalhes do Concurso CAU-BA no artigo abaixo!

Quais os cargos disponíveis?

O Concurso CAU-BA prevê duas vagas, conforme o edital: Assistente Operacional e Analista de Gestão. O primeiro, ou seja, o cargo de Assistente Operacional é para pessoas que possuem o ensino médio ou técnico completo. As atribuições desse cargo são semelhantes à de um Auxiliar Administrativo, assim, incluem executar as tarefas administrativas, elaborar correspondências, redigir relatórios, cuidar da organização, entre outras atividades.

Já o segundo cargo, de Analista de Gestão, é para pessoas que possuem nível superior. No entanto, não pode ser qualquer curso superior. A vaga é especificamente para pessoas com graduação em:

Administração;

Análise de Sistemas;

Ciências Contábeis;

Economia;

Direito;

Matemática.

As atividades que essas pessoas vão realizar envolvem a supervisão da área contábil, financeira e administrativa.

Como participar do Concurso CAU-BA?

O interessado em participar do Concurso CAU-BA pode se inscrever pelo site do Instituto Avalia, que é a organização responsável por conduzir este concurso. O período de inscrição é do dia 18/01/2023 até o dia 16/02/2023. Portanto, os candidatos já podem se inscrever.

O processo das inscrições ocorre em duas etapas: primeiramente, o candidato deve preencher a ficha online e, depois, deve pagar o boleto com a taxa de inscrição. Essa taxa varia dependendo do cargo. Desse modo, quem se candidatar ao cargo do ensino médio, pagará R$ 44,00. Por outro lado, os candidatos do nível superior pagarão R$ 45,00.

Passo a passo do processo seletivo

O Concurso CAU-BA possui três fases de avaliação para as vagas de Assistente Operacional e quatro fases para as vagas de Analista de Gestão. Contudo, a primeira fase é a mesma para os dois, ela consiste em uma prova objetiva, que contém os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Matemático;

Informática e Tecnologia;

e Tecnologia; Atualidades;

Conhecimentos específicos.

Agora, em relação à segunda fase, os candidatos do cargo do ensino médio farão uma redação enquanto os candidatos do nível superior realizarão uma prova discursiva. Após isso, a terceira etapa para o Assistente Operacional, que é também a última etapa desse cargo, é uma avaliação psicológica. Já para o Analista de Gestão, essa etapa é uma prova de títulos. Por fim, a última etapa para o nível superior é a avaliação psicológica.

O candidato que for aprovado para a vaga de Assistente Operacional receberá R$ 2.500,00, já a vaga de Analista de Gestão paga R$ 4.949,14. Contudo, as duas vagas do Concurso CAU-BA possuem benefícios que agregam o salário. Entre eles, estão o auxílio-saúde, auxílio-combustível, para quem não usar transporte público, e Vale-alimentação/refeição.