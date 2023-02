Oral Unic OFERECE NOVOS EMPREGOS; Envie seu currículo!

A Oral Unic, empresa que oferece aos seus franqueados o maior ticket médio e o maior faturamento mensal médio por unidade, no mercado de odontologia premium, está em busca de profissionais em três diferentes regiões do Brasil. Isto é, as vagas abrangem muita gente! Até por isso, vale a pena conferir a lista de oportunidades abaixo:

Analista Contábil/ Controladoria – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Analista de Negócios – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Analista de TI Júnior – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Assistente de Inteligência de mercado – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Assistente de Tráfego Pago – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Consultor de Operação – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Consultor de Operação – Recife – PE e Remoto – Efetivo;

Consultor de Operação – Brasília – DF – Efetivo;

Designer – Balneário Camboriú – SC- Efetivo;

Especialista de Marketing (Setor de Operações) – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Franqueado (Apenas para Novos Negócios) – Balneário Camboriú – SC – Efetivo.

Mais sobre a Oral Unic e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Oral Unic, vale frisar que trata-se de uma rede de franquias odontológicas, composta por clínicas modernas e aconchegantes, com infraestrutura completa e tecnologia de ponta. Com foco em implantes, transformamos sorrisos, antes tímidos, na mais pura tradução da essência de cada paciente.

Além disso, com sede em Balneário Camboriú/SC, a Franchising busca estar sempre à frente, inovando, servindo de suporte aos franqueados e cuidando de seus colaboradores (a quem apelidamos carinhosamente de Unickers).

