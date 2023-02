Orlando Bloom diz que romance com Katy Perry é difícil, meio parecido com o abdômen dele

Longe de falar sobre o relacionamento deles, Orlando disse: “Às vezes as coisas são muito, muito, muito desafiadoras. Não vou mentir. Nós definitivamente lutamos com nossas emoções e criatividade.”

Parece que suas dificuldades estão centradas no trabalho e no fato de suas carreiras serem muito diferentes. Como diz Orlando, “estamos em duas piscinas muito diferentes. A piscina dela não é uma piscina que eu necessariamente entenda e acho que minha piscina não é uma piscina que ela necessariamente entenda”.

O ator está atualmente estrelando a série Prime “Carnival Row” com Cara Delevingne … e Katy está fazendo malabarismos com seu show como jurada do “American Idol” com sua residência em Las Vegas.