O Google é mais do que apenas um mecanismo de pesquisa. Para aqueles que sabem, os jogos ocultos do Google podem ser uma boa maneira de passar o tempo. O Google tem alguns jogos ocultos que você pode jogar procurando por certas palavras-chave no mecanismo de busca. O Google Snake Game é um jogo popular inspirado no antigo e lendário Snake Game que costumava vir no telefone Nokia.

Se você está entediado de jogar o mesmo Google Snake Game repetidamente e deseja que seja algo diferente, pode usar Mods para fazer alterações nele. Vários mods na internet podem modificar o jogo Snake e torná-lo mais interessante de jogar.

Os 10 melhores mods de jogo do Google Snake (2023)

Este artigo lista os 10 melhores mods de jogo do Google Snake que você pode usar para modificar o jogo.

O primeiro Google Snake Game Mod que você pode escolher é o Google Snake Menu Mod. Este Mod pode adicionar vários elementos ao jogo para torná-lo mais interessante. Por exemplo, este Mod pode mudar o mapa do jogo, ajustar a velocidade do jogo e trazer mais obstáculos ou remover alguns obstáculos do jogo. Este Mod desenvolvido por DarkSnakeGang pode renovar completamente o Google Snake Game conforme sua preferência.

2. Modo escuro

Outro Mod que você pode usar com o Google Snake Game é o Dark Mode Mod. O Dark Mode é um recurso essencial disponível não apenas em telefones celulares, mas também em PCs. O modo escuro não apenas parece estético, mas também é confortável para os olhos. No entanto, o Google Snake Game está disponível apenas no modo claro. Se você deseja que o Google Snake Game esteja no modo escuro, pode usar o modo escuro. Este Mod pode ser usado no modo escuro para o jogo Google Snake. Não só isso, mas outras cores também podem ser definidas para o jogo através deste Mod.

3. Alterar tamanho da placa

As paredes estão agindo como obstáculos no jogo. Se você não está com vontade de encontrar as paredes e se mover livremente no tabuleiro, pode usar este Mod. Este Mod permite alterar o tamanho do tabuleiro; você pode fazer o tamanho tão grande quanto possível.

4. Mod de mouse para Google Snake

O Google Snake só pode ser jogado usando o teclado do PC. Mas não seria melhor se você também pudesse jogar com o mouse? Com o teclado, a cobra sempre se moverá em uma direção linear, ou seja, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Com o Mouse Mod for Google Snake, você poderá usar o mouse para mover a cobra pelo tabuleiro. A cobra se moverá na direção em que você mover o mouse e será muito mais fácil jogar dessa maneira.

5. AIYIWOWTGWL

A cobra do jogo fica invisível quando a internet é desligada. Quando isso acontecer, o jogo continuará carregando e a cobra ficará invisível. Pense em como será divertido jogar assim, com a cobra invisível. Você pode usar este Mod para tornar a cobra invisível no tabuleiro. Ao fazer isso, você não verá a cobra no tabuleiro, mas terá que fazer os movimentos corretos para passar de nível.

6. Mod TimeKeeper para Google Snake

Se você está procurando um Mod que possa acompanhar suas pontuações mais altas, bem como o tempo mais rápido que você leva para completar o nível, então você pode escolher este Mod. Bem, o jogo Google Snake não mantém o controle de suas pontuações mais altas, mas se você deseja implementar essa funcionalidade no jogo, pode usar este Mod TimeKeeper. Este é um dos melhores modos de jogo do Google Snake que você pode escolher.

7. GoogleSnakeWall-EndgameSooner

Se você deseja remover as paredes do Google Snake Game, pode fazê-lo com este Mod. Com este Mod, todas as paredes do jogo serão removidas, então você pode jogar o quanto quiser sem se preocupar em desmoronar com a parede.

8. Cores animadas para o Google Snake

Se você está entediado com os tabuleiros normais do jogo Google Snake, pode improvisar com este Mob. Ele permite que você adicione cores animadas às placas. Você também pode alterar o padrão no qual a cor aparecerá no quadro. Isso parece mais interessante e atraente do que os tabuleiros estáticos regulares do jogo Google Snake.

9. Modo de proteção de tela de DVD

Assim como o nome sugere, o DVD Screensaver Mod fará sua cobra parecer o logotipo saltitante do DVD. Além disso, você também pode personalizar a cor da cor do DVD. Por exemplo, você pode definir o logotipo do DVD para o modo escuro ou para qualquer outra cor que desejar.

10. Veneno de Caveira de Cobra do Google

Com este mod, as maçãs cinzas que você ganha serão substituídas pela caveira. Quando a cobra come esse crânio, sua cobra também fica cinza e começa a se mexer. Não só as maçãs, mas as frutas cinzas. Se você quiser desfazer a cor cinza da cobra, terá que fazer sua cobra comer frutas coloridas. Bem, é um dos Mods de jogo do Google Snake mais estranhos e interessantes que você pode usar.

Palavras Finais

Estes foram alguns dos melhores Mods de jogo do Google Snake que você pode usar com o jogo Snake e personalizar. Você pode usar esses mods para adicionar elementos ao jogo e torná-lo mais interessante. Mencionamos o link GitHub de todos os Mods, para que você possa baixar os mods diretamente dos links e usá-los.

GUIAS RELACIONADOS: