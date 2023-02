Os 10 melhores sites/ferramentas de teste de velocidade da Internet gratuitos online (2023)

Não é possível viver sem internet nos dias de hoje, e disso não há dúvidas. Mas você já se perguntou quanta velocidade está obtendo para saber se precisa atualizar seu plano de Internet ou não?

Muitas ferramentas estão disponíveis para fazer isso, mas nem todas podem fornecer dados precisos. É por isso que encontrar o melhor entre a multidão se torna mais difícil.

Portanto, se você deseja determinar a velocidade da sua Internet e procurar uma ferramenta, este artigo é para você. Aqui, compilei os 10 principais sites/ferramentas de teste de velocidade da Internet on-line que podem ajudá-lo a medir com facilidade e rapidez.

Melhores sites de teste de velocidade da Internet on-line gratuitamente

Todos os sites listados abaixo são baseados na web e você pode usá-los facilmente para determinar a velocidade da Internet por meio de um navegador da web. Embora funcionem da mesma forma, algumas coisas são diferentes, então vamos saber:

1. Fast.com

O primeiro nome da minha lista dos 10 principais sites de teste de velocidade da Internet é Fast.come é a ferramenta mais simples para fazer isso.

Tudo o que você precisa fazer é navegar até o site e a ferramenta iniciará automaticamente o processo de teste e, em alguns instantes, você verá a velocidade da Internet na tela.

Depois de ver o resultado, você também pode clicar no botão “Mostrar mais informações” para ver informações detalhadas como taxa de ping, velocidade de upload, localização, etc.

2. TESTE DE VELOCIDADE

TESTE RÁPIDO é uma ferramenta baseada na web da Ookla que testa a velocidade da sua Internet e fornece métricas detalhadas. Você precisa ir ao site e clicar no botão ‘GO’ para iniciar o teste, e ele exibirá o upload, o download e o ping.

O SPEEDTEST detecta automaticamente o servidor perto de você e fornece a análise dependendo disso. No entanto, você também pode selecionar manualmente qualquer outro servidor.

A única desvantagem dessa ferramenta é que ela contém anúncios que podem incomodá-lo ou afetar o resultado.

3. Cloudflare

Cloudflare é outro melhor site de teste de velocidade da Internet que fornece dados em tempo real e bem analisados.

Quando você visita o site, ele inicia automaticamente o teste e realiza dois downloads e um teste de upload. Depois disso, ele mostra o upload, o download e a latência. Você também pode baixar ou compartilhar os dados em suas redes sociais com apenas alguns cliques.

Outra grande característica desta ferramenta é que ela também exibe o mapa de sua localização atual e também compartilha sua rede, servidor e endereço IP.

4. Speedof.me

Speedof.me é outra ferramenta simples de teste de velocidade da Internet que você pode usar em qualquer navegador em qualquer dispositivo.

Depois de acessar o site, você precisa clicar no botão ‘INICIAR TESTE’ para iniciar o processo. Em alguns instantes, ele fornecerá dados detalhados sobre sua velocidade de download e upload e mostrará a taxa de ping.

Outra grande vantagem desta plataforma é que ela mantém um registro das análises anteriores que você pode ver e exportar em formato CSV.

5. Testmy.net

O próximo nome na minha lista dos 10 principais sites de teste de velocidade da Internet é testmy.net que fornece dados precisos sobre sua velocidade e latência de download e upload.

Você precisa navegar no site e clicar no botão TEST MY INTERNET, seguido de seleção de quatro opções: DOWNLOAD, UPLOAD, COMBINED e LATENCE. Ele fornece o gráfico após o cozimento do resultado para que você possa saber informações detalhadas rapidamente.

O processo de geração de resultados é muito rápido e, na maioria das vezes, fornece dados precisos.

6. Speed.io

Speed.io é outra ótima ferramenta baseada na Web para medir a velocidade da Internet e é conhecida por fornecer dados precisos.

Ele tem uma interface simples onde você precisa clicar no botão ‘GO’ para iniciar o teste, e ele aparecerá com download, velocidade de upload, ping e jitter.

O Speed.io também exibe o ISP que você está usando com o servidor mais próximo. Você também tem a opção de alterá-lo e selecionar entre várias opções disponíveis.

Após o resultado, você pode copiar o link e compartilhá-lo com seus amigos para que eles saibam, ou você pode fazer o mesmo através de suas redes sociais.

7. SpeedSmart

Na minha lista dos 10 principais sites de teste de velocidade da Internet, SpeedSmart é o próximo nome que é simples, rápido e fácil de usar.

Ao visitar o site, você verá o botão ‘INICIAR TESTE’ e clicar nele iniciará o processo instantaneamente. Na próxima tela, você verá o download, o upload e o ping diretamente.

Ele usa dados aleatórios maiores para fornecer dados mais precisos, e isso o diferencia dos outros.

8. Teste de integridade da Internet

O Internet Health Test é outra ótima ferramenta para obter dados precisos sobre a velocidade da sua Internet. Essa ferramenta também é simples e fácil de usar, e você precisa clicar no botão ‘GO’ no site para iniciar o processo de teste.

Como outras ferramentas de teste de velocidade da Internet nesta lista, ele também fornece os mesmos dados como download, upload, ping e jitter. Você pode usar esta ferramenta em qualquer dispositivo com a ajuda de um navegador.

9. VERIFICAÇÃO DE VELOCIDADE

O SPEEDCHECK é o próximo na minha lista das 10 principais ferramentas de teste de velocidade da Internet. Depois de acessar o site e clicar no botão “INICIAR TESTE” botão, ele começa a medir a latência, download e velocidade de upload um por um.

A melhor parte é que ele armazena o resultado no seu navegador, mas tudo será removido se você limpar o cache. Mas você também pode criar uma conta para salvar seus dados de teste de velocidade na nuvem.

10. Local da Largura de Banda

Por último, mas não menos importante, nesta lista dos 10 principais sites de teste de velocidade da Internet, está Largura de Bandauma ferramenta baseada na web que fornece dados precisos.

Após acessar o site, você precisará clicar no botão INICIAR e, em alguns instantes, ele mostrará o download, a velocidade de upload e o ping.

Embora detecte automaticamente o servidor mais próximo, você pode selecionar manualmente um se estiver incorreto.

Conclusão

Portanto, esses foram os 10 principais sites de teste de velocidade da Internet que você pode usar para medir a velocidade da Internet com precisão. Espero que você tenha escolhido o mais adequado para você. Se você encontrar algum problema ao verificar a velocidade da sua Internet, deixe suas dúvidas nos comentários abaixo.

