Os 7 melhores softwares de controle de ventilador para Windows para evitar superaquecimento (2023)

O melhor software de controle de ventilador para Windows ajuda você a manter a temperatura do seu PC sob controle. Como resultado, mais e mais pessoas estão inclinadas a encontrar o melhor software de controle de ventilador para Windows quando costumam ver seu PC ou laptop esquentando e dando FPS mais baixo nos jogos.

Os ventiladores do seu PC geralmente são lentos, mas quando você faz alguma tarefa intensiva de hardware, eles aceleram. Mas normalmente, essa velocidade não é suficiente para manter seu PC refrigerado. Nesse caso, usar um controlador de velocidade do ventilador para acelerar os ventiladores é a melhor aposta. Dito isso, vamos começar nossa lista.

Os 7 melhores softwares de controle de velocidade do ventilador para Windows para evitar superaquecimento

Se você está procurando um controlador de velocidade do ventilador que possa acelerar seus ventiladores durante o uso extensivo ou deseja experimentar alguns recursos, você está no lugar certo. Aqui temos os sete melhores softwares de controlador de ventilador para Windows que certamente proporcionarão a melhor experiência.

1. SpeedFan

A ferramenta SpeedFan já existe há algum tempo. Quase tão antigo quanto o próprio Windows, ele tem uma longa história. Durante o período em que o Windows 98 era considerado de ponta, foi lançada a primeira versão deste software de controle de ventoinhas para Windows. Isso é quantos anos tem.

Geralmente é bom ter uma longa história. Um programa personalizável com uma interface de usuário limpa e compatibilidade com todas as versões do Windows de 98 a 10. Há também uma bandeja do sistema onde você pode exibir as estatísticas escolhidas. Você não ficará desapontado se esperar muitos recursos em um programa tão pequeno.

Você pode monitorar não apenas a velocidade de seus ventiladores, mas também suas voltagens e temperaturas usando o SpeedFan. Isso não é tudo. Ele permite que você verifique a temperatura do disco rígido, bem como altere a velocidade do ventilador usando sensores digitais de temperatura e dados SMART.

A configuração deste software é simples. Os limites de velocidade do ventilador devem ser definidos manualmente para que funcione corretamente. Usando o software, mantenha seu ouvido sintonizado com o ventilador específico que você está mirando e, quando você mal consegue ouvi-lo, essa é a velocidade mínima.

SpeedFan também permite que você defina um gatilho para o limite máximo de temperatura. Durante esse tempo, seus ventiladores funcionarão em uma velocidade maior para compensar as temperaturas mais altas.

Tente agora: SpeedFan

2. Pós-combustão MSI

O MSI Afterburner é realmente o melhor controlador de velocidade do ventilador para Windows. Além disso, é um controlador de velocidade do ventilador totalmente gratuito que também permite fazer overclock de sua GPU. Além de controlar a velocidade do ventilador, ele também pode exibir o uso de memória em tempo real, temperaturas da CPU/GPU, taxas de quadros (FPS), voltagem da GPU e frequência.

Além disso, o MSI Afterburner é gratuito e funciona com quase todas as placas gráficas, Intel, AMD ou Nvidia. Isso o torna facilmente um dos melhores softwares de controle de ventoinha com um monitor na tela em tempo real.

Um gráfico mostra como a temperatura do PC flutua quando sobe e desce. As leituras para GPUs e CPUs são precisas. Os ajustes que você fizer nas configurações principais ou na velocidade do ventilador serão salvos em cinco perfis, se você os tiver feito.

Nenhum conhecimento técnico é necessário para alterar a velocidade de um ventilador de computador. Você pode ajustar a velocidade do ventilador segurando a barra sob a guia de velocidade do ventilador. Aumentar a velocidade do ventilador do laptop impedirá o superaquecimento do seu PC quando ele esquentar durante a execução de aplicativos. É bom usar o pós-combustor MSI se você quiser controlar o ventilador do seu laptop

Tente agora: MSI Afterburner

3. Tempestade Zotac

Com o Zotac Firestorm, você tem controle total sobre qualquer componente ZOTAC conectado à sua placa-mãe. Curiosamente, a maioria dos usuários de PC tem placas gráficas Zotac instaladas em seu PC para economia.

Você pode gerenciar manualmente as cores RGB em seus componentes ZOTAC conectados ao seu computador, juntamente com as velocidades do ventilador. Além disso, você pode fazer overclock da placa gráfica usando o Zotac Firestorm.

Existem três configurações para controlar a velocidade do ventilador: Automático, Manual e Avançado. Por padrão, a configuração é definida como automática. As configurações manuais permitem que você defina a velocidade de acordo com seu desejo ou temperatura do PC. Independentemente da temperatura da placa gráfica, o ventilador girará na velocidade definida por você. A seleção de configurações avançadas permite ajustar a velocidade do ventilador para atender às suas necessidades.

Se você não possui um componente Zotac, ainda pode controlar os ventiladores do seu PC com este pequeno software. Basta ajustá-lo um pouco nas configurações avançadas. Um dos melhores e mais exclusivos recursos do Zotac Firestorm é que ele possui um OCR. Sim, um leitor óptico de caracteres. Isso significa que você não precisa de nenhum outro software para copiar textos de imagens ou de PDFs onde a cópia não funciona.

Teríamos mantido isso em primeiro lugar, mas devido à sua limitação, mantivemos no número 3. A limitação é que ele não pode controlar os ventiladores do gabinete, mesmo que seu gabinete seja da Zotac.

Tentar: Tempestade ZOTAC

4. Melodia Fácil 5

O EasyTune 5 da casa da Gigabyte é outro excelente software de controle de ventoinhas para Windows. Ele oferece uma interface fácil de usar, tornando este software extremamente amigável. Com o EasyTune 5, os usuários do Windows têm acesso às opções de controle do ventilador, bem como a outros utilitários de overclocking oferecidos pelo MSI Afterburner.

Este utilitário pode gerenciar qualquer ventoinha, seja uma ventoinha de CPU, uma ventoinha de gabinete, uma ventoinha de laptop ou uma ventoinha de HDD. Quando este controlador de ventilador da CPU é definido em seu nível ideal, ele pode manter a temperatura ideal da CPU de 60 graus Celsius. Você também pode usar seu ajuste fino para aprimorar e configurar o sistema, tensões e clocks de memória no sistema operacional Windows.

No EasyTune 5, o ventilador de resfriamento da CPU e o ventilador de resfriamento da CPU North-Bridge podem ser gerenciados com o recurso de controle de ventilador inteligente. Além disso, ele monitora o status do sistema para garantir a integridade do PC e fornece recursos de overclock para melhorar o desempenho.

Você pode controlar as ventoinhas do seu computador ou laptop com este software. O melhor de tudo é que suporta todas as versões do Windows e possui uma interface fácil de usar.

Tente agora: Melodia Fácil 5

5. Monitor Argus

O programa Argus Monitor é sua melhor aposta se você deseja um programa de controle de ventilador leve. O programa usa uma pequena quantidade de memória e permite controlar a velocidade do ventilador e monitorar as temperaturas da CPU e do disco rígido.

Sim, o Argun Monitor é um controlador de velocidade do ventilador e não um lagarto!

Em um programa executado em segundo plano, parece que você pode obter muitos recursos. Isso é o que diferencia Argus. Além disso, esta ferramenta permite visualizar e controlar a velocidade do ventilador de placas gráficas modernas da NVIDIA e AMD. Os jogadores se beneficiarão particularmente desse recurso.

Além de detectar sinais de alerta precoce de falha no disco rígido ou SSD, o Argus Monitor também pode ajudá-lo a identificar a causa da falha. Se o seu disco rígido falhar, você receberá um aviso, embora a precisão seja limitada a 70%. Como resultado, você terá tempo suficiente para transferir todos os seus arquivos importantes da unidade antiga para a nova.

Graças à sua interface fácil de usar, você pode configurar facilmente esta ferramenta para executar seu PC sem problemas. No entanto, a única desvantagem é que você tem um período de teste de 30 dias. Após 30 dias, você deve comprar a licença ou fazer o download de uma versão crackeada.

Tente agora: Argus Monitor

6. Monitor HW

Assim como o SpeedFan, outro programa que já existe há bastante tempo é o HWMonitor. Desde então, tem se destacado e construído uma base de usuários cada vez maior. Com o HWMonitor, você obtém todos os recursos dos outros programas e muito mais.

O software monitora os principais sensores do seu sistema depois de instalado. Isso inclui voltagens, temperaturas e velocidades do ventilador. Além disso, o software monitora sua placa de vídeo, lê estatísticas SMART e lê os sinais vitais SMART em sua unidade.

O HW Monitor facilita o controle das ventoinhas do sistema, incluindo a ventoinha do cooler da CPU. Ele também considera a voltagem da placa-mãe, a voltagem da CPU e o consumo de energia do sistema em watts, se você quiser acompanhar o uso de energia do seu PC.

No entanto, a interface do usuário no HWMonitor é um pouco desajeitada. Você pode precisar de algum tempo para se familiarizar com as colunas de números. Depois de dominá-lo, você não usará mais nada novamente.

Tente agora: Monitor HW

7. Asus AI Suite 3

Se você possui uma placa-mãe ASUS ou um laptop Asus e deseja controlar a velocidade do ventilador, o Asus AI Suite 3 é a melhor opção para você. Além disso, é uma ferramenta gratuita que controla as ventoinhas conectadas às placas-mãe ASUS e também funciona para laptops.

O AI Suite 3 monitora o status do sistema, incluindo a temperatura da CPU, e se integra ao software ASUS, oferecendo aos usuários acesso fácil ao hardware ASUS.

O AI Suite 3 inclui um recurso chamado Fan Xpert 4 que permite controlar todos os ventiladores conectados à sua placa-mãe. Dependendo de suas necessidades, você pode controlar a velocidade do ventilador da CPU.

A única desvantagem é que ele funciona apenas com placas-mãe Asus e laptops Asus; portanto, se você estiver usando HP, Acer ou Dell, terá que escolher na lista acima os melhores controladores de velocidade do ventilador para Windows.

Tente agora: Asus AI Suíte 3

Conclusão

Bem, este é o melhor software controlador de velocidade do ventilador para Windows. Não importa qual versão do Windows você usa, todas elas são compatíveis. No entanto, ao usá-los, lembre-se de que acelerar os ventiladores por muito tempo também pode causar danos aos ventiladores, portanto, use-os com sabedoria. No momento da redação deste artigo, encontramos apenas 7 que são realmente o melhor trabalho, atualizaremos isso em breve.

