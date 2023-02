Os americanos Uihlein e Gooch lideram o LIV Mayakoba após duas rodadas

Aamericanos Peter Uihlein e Talor Goochde 4Aces e RangeGoats GC respectivamente, lideram o VIDA Golfe Torneio da Liga México, o primeiro evento da temporada 2023, na conclusão da segunda rodada no sábado.

Na competição individual Uihlein e Gooch terminou a rodada com uma carta de 133 tacadas, nove abaixo do par, na rodada realizada no campo El Camaleon, no resort Mayakoba, na Riviera Maya.

O terceiro lugar foi para Charles Howell de Crushers GC, outro americano, que terminou em 134, oito abaixo do par.

Carlos Ortiz terminou em sexto e Abraham Ancer foi décimo. Os dois mexicanos são da equipe Fireballs GC.

Dos três espanhóis, o melhor colocado foi Sérgio Garcia em décimo sexto lugar. O colombiano Sebastin Muoz se destacou entre os sul-americanos ao terminar na 13ª posição.

Na competição por equipes, a Crushers GC, comandada pelo americano Bryson DeChambeau, estava 14 abaixo do par para o primeiro lugar. Eles foram seguidos por 4Aces GC, liderados por colegas americanos Dustin Johnsoncom 12 abaixo do par.

A terceira posição foi ocupada por Fireballs GC dos espanhóis Sérgio Garciacapitão, seu compatriota Eugenio Lopez-Chacarra e os locais Ortiz e Ancer com 10 abaixo do par.

O LIV Golf Mexico 2023 terminará no domingo.

Classificação após duas rodadas:

1. Peter Uihlein (EUA-4 Aces GC) 133

.=. Talor Gooch (EUA-RangeGoats GC) 133

3. Charles Howell (EUA-Crushers GC) 134

4. Paul Casey (GBR-Crushers GC) 136

.=. Branden Grace (ZAF- Stingers GC) 136

6. Matthew Wolff (EUA-Smash GC) 137

.=. Carlos Ortiz (MEX- Fireballs GC) 137

.=. Graeme McDowell (GBR-Cleeks GC) 137

9. Marc Leishman (AUS-4Aces GC) 138

10. Abraham Ancer (MEX- Fireballs GC) 139

.=. Dustin Johnson (EUA-4 Aces GC) 139

.=. Ian Poulter (GBR- Majesticks GC) 139

—

13. Sebastian Munoz (COL-Torque GC) 140

16. Joaqun Niemann (CHITorqu-e GC) 141

.=. Sergio Garça (ESP-bolas de fogo GC) 141

18. Mito Pereira (CHI-Torque GC) 142

26. David Puig (ESP-Torque GC) 143

30. Eugenio Lopez-Chacarra (ESPFireba-lls GC) 144