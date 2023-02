Os amigos de Adele estão preocupados com ela porque ela está festejando demais nos últimos meses

EUé seguro dizer Adele está indiscutivelmente entre os 5 mais bem-sucedidos cantores no mundo agora, ela também passou por uma jornada incrível. De sua vida como nativa de Londres a uma das maiores artistas do mundo no espaço de muitos anos. Adele também já se envolveu com o namorado rico paulo nos últimos dois anos e ainda muito apaixonado. Embora, Radar Online tem um relatório que confirma que seus amigos e familiares de Londres estão profundamente preocupados com sua vida nos Estados Unidos recentemente. Adele é frequentemente vista em vários eventos, jogos esportivos e shows de premiação parecem ser seus favoritos. Festa demais para uma mulher que afirma querer aumentar a família.

colega artista lizzo falou sobre a farra com a amiga Adele, que compartilhou várias noites agitadas com ela e ficaram muito bêbados juntos. Durante Elvis Duran e o programa matinal podcast, Lizzo falou sobre a vida hardcore de festas de Adele. Isto é o que ela disse: “Eu estava legitimamente tão bêbada. Eu e Adele estávamos bebendo tanto que nem sabíamos realmente quais eram as categorias neste momento. Nós pensamos, ‘Espere, eles fizeram o melhor novo artista ? Nós nem sabíamos e então, quando chegava a hora e eles chamavam nossos nomes, nós apenas dizíamos: ‘Sorria, sorria’.”

Por que as pessoas estão preocupadas com Adele?

À primeira vista, parece não haver nada de errado em curtir sua fama e vida noturna, mas as pessoas preocupadas com ela são seus amigos e familiares da Inglaterra. Eles consideram que Adele não tem limites quando se trata de festas, e é exatamente por isso que acham que ela precisa diminuir o tom. Eles consideram que Adele precisa diminuir as festas porque ela já declarou que queria ter um bebê em 2023. Um estilo de vida tão luxuoso tornará a expansão de sua família um pouco mais difícil. Adele já tem o filho Angelo Adkins com o ex-marido, Simon Konecki.