Os anúncios do Super Bowl usam nostalgia, poder das estrelas e risadas leves

OFora de campo no Super Bowl, mais de 50 profissionais de marketing estão travando uma batalha própria.

Eles estão tentando alcançar os mais de 100 milhões de pessoas sintonizadas na transmissão da Fox. É uma proposta cara: os anúncios podem custar até US$ 7 milhões por 30 segundos.

Eles usaram humor leve, muitos animais fofos e muitas celebridades para tentar conquistar os mais de 100 milhões de telespectadores que sintonizam a cada ano. Foi um ano de mudança para o Super Bowl, já que outros anúncios de álcool foram autorizados a ir ao ar depois que a Anheuser-Bush desistiu de seu acordo de exclusividade e o patrocinador do show do intervalo mudou da Pepsi para a música da Apple depois de uma década.

“Este foi um ano caloroso e confuso, onde rostos familiares estiveram muito mais presentes do que temas controversos ou humor contundente”, disse Kelly O’Keefe, CEO da Brand Federation.

Noite estrelada

Muitos dos anúncios foram lançados antecipadamente, mas ainda havia algumas surpresas reservadas para os telespectadores. Em seu primeiro anúncio no Super Bowl, o Dunkin’ Donuts recrutou o superfã Ben Affleck e sua esposa Jennifer Lopez.

No anúncio, Affleck comanda o estande drive-through em um Dunkin ‘Donuts em Medford, Massachusetts, com sotaque de Boston e choca os clientes. Lopez passa pela fila de carros e pergunta o que ele está fazendo. “Você está me envergonhando na frente dos meus amigos”, diz ele. “Pegue um vidrado para mim”, ela exige. Affleck tem uma longa associação com a marca e costuma ser visto carregando bebidas Dunkin ‘Donuts em fotos de paparazzi. Ele também dirigiu o anúncio.

A GM e a Netflix contrataram Will Ferrell para divulgar seu acordo para mostrar mais veículos elétricos nos programas da Netflix. O anúncio da Bud Light mostrava Miles Teller e sua esposa Keleigh e o cachorro Bugsy, que dançam ao som de uma música. Melissa McCarthy canta um jingle para Booking.com, e Adam Driver faz múltiplos de si mesmo para Squarespace. A Pepsi Zero Sugar contratou Ben Stiller e Steve Martin. Avocados From Mexico recruta Anna Faris para um dos poucos anúncios ligeiramente picantes deste ano que prevê um presente onde todos estão nus – incluindo a Estátua da Liberdade. A estrela do tênis Serena Williams estrela dois anúncios: um para Michelob Ultra e outro para Remy Martin. A T-Mobile convocou Bradley Cooper e sua mãe para estrelar um anúncio cheio de erros de gravação.

Uma estrela incomum: um grupo de doadores comprou dois anúncios para apresentar Jesus em uma campanha chamada “Ele nos pega”.

festival de nostalgia

Muitos profissionais de marketing tentaram capitalizar propriedades populares de TV e filmes. Este ano, o site de compras online Rakuten contratou Alicia Silverstone e Elisa Donovan para recriar uma cena da comédia romântica dos anos 90 “Clueless”. A Popcorners, uma marca de salgadinhos da Frito-Lay, trouxe de volta “Breaking Bad”, que foi ao ar pela primeira vez em 2008, com as estrelas Bryan Cranston e Aaron Paul.

Outros anunciantes tentando capitalizar o conteúdo favorito de anos anteriores: o anúncio da T-Mobile mostrava John Travolta cantando uma versão doméstica da T-Mobile de “Summer Nights” de “Grease” com as estrelas de “Scrubs” Donald Faison e Zach Braff. Michelob Ultra evocou “Caddyshack” definindo seu anúncio no Bushwood Country Club que está no filme.

humor leve

Quem não usa celebridades optou pelo humor. Kia mostrou um pai em uma missão épica para pegar o “binky” esquecido de seu filho. E a E(asterisk)Trade trouxe de volta seus famosos bebês falantes: desta vez, eles vão a um casamento. Alguns anúncios eram excêntricos: um anúncio do Tubi mostrava coelhos azuis gigantes jogando pessoas em buracos para demonstrar a ideia de que o Tubi ajuda as pessoas a “encontrar buracos de coelho que você não sabia que estava procurando”.

O anúncio de Ram foi um pouco picante e zombou dos anúncios de disfunção erétil, fazendo com que os casais falassem sobre “eletrificação prematura”. Charles Taylor, professor da Villanova University, disse que essa abordagem pode funcionar.

“Dada a virada que o Super Bowl tirou dos apelos sexuais ou do humor na última década, isso fará com que o anúncio se destaque e gere buzz”, disse Taylor. “Embora eles corram o risco de ofender alguns consumidores, acho que o anúncio será bem lembrado e principalmente bem recebido.”

Animais fofos

Não é um Super Bowl sem animais fofos – principalmente cachorros.

A Jeep encheu um bando de animais, incluindo suricatos, uma abelha, um urso, uma cabra e muitos outros, em seu anúncio que mostra os animais dançando ao som de uma música que emana de um Jeep 4xe. O serviço de assinatura de comida de cachorro chamado The Farmer’s Dog mostrou uma história comovente de uma menina envelhecendo com seu cachorro.

Outros anúncios apresentam cães ao lado de celebridades: o anúncio da Skecher mostra Snoop Dogg barbeando um poodle; Pringles mostra Meghan Trainor abraçando seu cachorro e Pepsi Zero Sugar mostra Steve Martin como um veterinário operando um cachorro.

acrobacias

Às vezes, os anunciantes tentam fazer acrobacias para chamar a atenção. O maior deste ano foi do FanDuel, que convocou o ex-jogador da NFL Rob Gronkowsi para tentar chutar um field goal ao vivo durante a transmissão.

Se ele conseguisse, os clientes que apostassem pelo menos US$ 5 no Super Bowl receberiam uma parcela de US$ 10 milhões em apostas grátis. Mas o problema com as acrobacias é que elas são arriscadas. FanDuel causou confusão com seu anúncio, que parecia mostrar Gronkowski dando o chute. Mas FanDuel disse que perdeu e acrescentou que os apostadores ainda receberão uma parte de US$ 10 milhões em apostas grátis.

Com mais sucesso, o anúncio de final de jogo do Peacock tentou uma façanha reconhecendo outros anúncios. O conceito por trás de seu show “Poker Face” é que Charlie, interpretado por Natasha Lyonne, pode dizer quando alguém está mentindo. O anúncio mostra Lyonne assistindo ao jogo com um acompanhante em um bar. Ela diz a ele que os personagens do M&M “nunca saíram” e que uma criança no anúncio do Google Pixel tem 19 anos – ambas referências a anúncios que foram ao ar no início do jogo. A Peacock diz que criou o anúncio em parceria com o Google e a M&Ms.