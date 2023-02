Os assistentes técnicos de Michael Chandler revelados para o TUF 31, incluindo o campeão do Bellator, Ryan Bader

Michael Chandler não teve muito tempo para planejar sua estratégia para o The Ultimate Fighter 31, mas montou uma equipe para se preparar para a guerra contra Conor McGregor pelas próximas seis semanas.

O ex-desafiante ao título do UFC chegou a Las Vegas há alguns dias e agora reuniu um grupo de treinadores para ajudá-lo a liderar sua equipe, que deve ser composta por pesos leves e galos.

O campeão peso-pesado do Bellator, Ryan Bader, servirá como um dos treinadores assistentes ajudando Chandler ao longo da temporada, depois que ele conquistou o título da 8ª temporada do The Ultimate Fighter em 2008.

Bader postou uma foto em seu Instagram revelando o restante da comissão técnica, que inclui o especialista em grappling Robert Drysdale, o técnico de trocação Jason Strout e o técnico de luta livre Greg Jones.

Poucos dias depois de ser anunciado como treinador do reality show, Chandler disse ao MMA Fighting que ainda estava tentando descobrir sua comissão técnica porque havia pouco tempo disponível entre o momento em que ele conseguiu o show e realmente partiu para Las Vegas para começar. filmando.

“Não tive muito tempo para planejar e, número 2, não estou dando muito tempo para planejar a ninguém a quem peço”, disse Chandler. “Tenho uma equipe fenomenal na Flórida. Eu adoraria ter Henri Hooft comigo a cada passo do caminho. Na minha opinião, ele é o melhor técnico principal e o melhor técnico de trocação do planeta, mas pedir que ele deixe o time por ‘X’ semanas é difícil.

“Temos uma janela de tempo muito curta para descobrir tudo isso e imagino que a maior parte da equipe, terei alguns pilares que estarão lá a maior parte do tempo e também poderei para trazer os caras semana a semana, alguns dias aqui, uma semana aqui, e realmente reunir a variedade de especialidades que minha equipe vai precisar.

Chandler mencionou a possibilidade de trazer o companheiro de longa data Gilbert Burns, embora ele esteja no meio de seu próprio camp de treinamento para se preparar para uma luta contra Jorge Masvidal no UFC 287 em abril.

O campeão interino dos meio-médios do Bellator, Logan Storley, que também conta com Chandler como um de seus principais companheiros de equipe no Kill Cliff MMA na Flórida, disse ao MMA Fighting que ficaria feliz em ajudar se necessário após sua própria luta contra Yaroslav Amosov no Bellator 291 em Dublin em 25 de fevereiro.

Tanto Strout quanto Jones são os pilares do Kill Cliff MMA, então é impossível saber com certeza se ambos ficarão durante as filmagens ou irão e virão conforme o tempo disponível para eles. Normalmente, The Ultimate Fighter filma por aproximadamente seis a sete semanas antes de ir ao ar na televisão.

Quanto a McGregor, ele também chegou a Las Vegas esta semana para se preparar para as filmagens e sua única foto do set até agora o mostrou com o técnico de longa data John Kavanagh.

O primeiro vislumbre da temporada acontecerá em 30 de maio, quando o programa estrear na ESPN às 22h ET, com a série em exibição até agosto.