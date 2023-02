Os Chiefs já perderam o Super Bowl LVII porque seus fãs desafiaram a ‘maldição’ da estátua de Rocky e vestiram uma camisa de Kansas City?

A estranha ‘maldição’ parece recair sobre times cujos torcedores vêm à Filadélfia e, ao visitarem o famoso Rocky Memorial – a estátua erguida em memória de Sylvester Stallonepersonagem de ‘Rochoso‘ saga do filme – colocam uma camisola ou qualquer coisa da equipa que vai defrontar as Águias.

Verdade ou não, o fato é que há anos torcedores de times que fizeram tal ‘sacrilégio’ com a estátua do inesquecível Rocky Balboaperderam no jogo contra as águias.

O personagem Rocky é um dos orgulhos da Filadélfia, ainda que seja um produto da ficção, mas o que é certo é que tudo aponta para o fato de que existe de fato alguma maldição que faz com que os times percam para os Eagles quando seus torcedores ousam vestir a estátua com o logotipo do time rival.

Travis Kelce alertou fãs para não fazerem isso

As chances são de que, quando um torcedor adversário faz isso, Philadelphia Eagles os jogadores jogam melhor do que o habitual e é por isso que ganham jogos. Mas apenas no caso, após o São Francisco 49ers perdeu o campeonato da NFC depois que alguns de seus fãs colocaram Rocky com uma camisa dos Niners, uma das estrelas do Chiefs pediu a seus fãs que não fizessem isso.

Travis Kelceo astro do tight end de Kansas City, mencionou no podcast que tem com seu irmão, Jason – pivô do Philadelphia Eagles – que não queria que a temporada dos Chiefs terminasse mal só porque alguém ‘perturbou’ a estátua de Rocky.

“Fãs do Chiefs. Não toquem na porra do memorial do Rocky. Definitivamente, não coloquem o número 87 lá.” Mas foi o que alguns fãs fizeram e as imagens já estão circulando nas redes sociais.

Equipes anteriores que perderam para os Eagles depois que seus torcedores colocaram o logotipo rival na estátua de Rocky incluem o Patriotas da Nova Inglaterra, Minnesota Vikings, Gigantes de Nova York e São Francisco 49ers.

Agora é só esperar para ver se os Chiefs serão o primeiro time a quebrar a maldição ou se ela vai continuar.