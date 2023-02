Os comandantes cortaram Carson Wentz: o caminho está aberto para se tornar o sucessor de Tom Brady?

Carson Wentz tem sua primeira e última temporada com o Comandantes de Washington já que o time da capital dos Estados Unidos o cortou. A mudança foi mais do que o esperado e, após seu ano ruim, este jogador agora tem um caminho claro para assinar com seu quarto time em sua curta carreira na NFL.

Entre lesões e baixa produtividade, Wentz teve um ano difícil em que chegou como titular dos Commanders após apenas uma temporada com o Indianapolis Colts. No entanto, ele perdeu o emprego inicial em várias ocasiões, primeiro para Taylor Heinecke e mais tarde para novato Sam Howell.

O declínio na carreira de Carson Wentz

Desde sua temporada de estreia, após ser selecionado em segundo lugar geral no Draft de 2016 pelo Philadelphia Eagles do estado de Dakota do Norte, as coisas pioraram em sua produtividade na NFL. Um ótimo ano de estreia foi seguido por sua única seleção no Pro Bowl em 2017, mas uma lesão o impediu de jogar na parte mais importante do único Super Bowl que o time “City of Brotherly Love” venceu.

Ele jogou com Philly até a temporada de 2020 e em 2021 ele se mudou para os Coltsonde não conseguiu demonstrar capacidade para levar aquela equipa aos playoffs, e o mesmo aconteceu este ano com o Washington.

Qual será o próximo time de Carson Wentz?

Seu futuro é incerto, embora uma das principais especulações seja que ele possa ser o sucessor de Tom Brady como zagueiro do Tampa Bay Buccaneers após a aposentadoria do sete vezes campeão do Super Bowl.

Com este movimento, os Comandantes salvaram US$ 26,176 milhões em impacto no teto salarial, já que Wentz tinha dois anos restantes de contrato, mas nada desse dinheiro estava garantido. Além disso, Washington também anunciou que cortou a segurança Bobby McCain.