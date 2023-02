Os comentários de Neymar que estão irritando os companheiros do PSG

Neymar falhou em liderar Paris Saint-Germain para uma vitória contra Mônacoincapaz de subir sem a ajuda de Lionel Messi ou Kylian Mbappéjá que ambos ficaram de fora devido às respectivas lesões.

O fato de que PSG sofreu outra derrota difícil, levou a críticas por Neymarna mídia e também internamente.

Assessor do clube Luis Campos brigou com Neymar e Marquinhos após jogo no vestiáriode acordo com relatórios em Paris.

O clima na equipe não é o ideal após os últimos maus resultados na Ligue 1 e na Coupe de France. O L’Equipe vazou detalhes do que aconteceu no vestiário e também houve tensão em campo, com um desesperado Neymar reclamando de seus companheiros.

É assim que Neymar irrita os companheiros do PSG

A equipe está dividida e isso não é um bom sinal a poucos dias da partida mais importante da temporada, pois enfrentará Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões na terça-feira.

Há uma tensão particular em torno Neymarque culpou PSG meio-campista Vitinha quando não recebia bolas precisas no terço final.

Ele também teria usado palavras “indelicadas” contra o atacante de 20 anos Hugo Ekitike.

Esses gestos têm incomodado seus companheiros de equipe, tanto os que ele critica quanto os que defendem os jovens.

Os líderes de esquadrão estão lutando para entender Neymaratitude de.