Os dados por trás do colapso do Chelsea de Boehly

O Chelsea abalou o mercado de janeiro com um respingo. Todd Boehly‘s Blues gastou 329,5 milhões de euros em Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, Andrey Santos, Datro Fofana and Joao Felix elevando a sua despesa anual para 611,5 milhões de euros!

Duas janelas de transferências recordes pouco fizeram para melhorar o desempenho da equipe, já que os resultados abaixo Graham Potter têm sido pobres.

“Os jogadores estão lutando pela equipe. Eles querem fazer melhor e estão sofrendo. Meu trabalho é apoiá-los. Eles querem que os resultados melhorem e estamos em um momento muito difícil”, disse. Oleiro explicou em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

O técnico inglês, que assumiu Thomas Tuchel em setembro, não conseguiu reverter uma situação que na verdade se deteriorou. O alemão venceu 43 por cento dos jogos que administrou nesta temporada antes de ser demitido e Potter apenas 35 por cento.

Oleiro está na linha de fogo e continua no comando por causa Boehlytotal comprometimento com o primeiro treinador que contratou como Chelseaproprietário de.

O americano acredita em um gerente por quem pagou Brighton 20 milhões de euros e que, segundo o Telegraph, custaria 55 milhões de euros para despedir, dado o facto de ter contrato até 2027.

“Se os resultados não forem bons o suficiente, o que não é neste momento para um clube como Chelseanão posso contar com eles para me apoiar para sempre”, continuou ele.

“Assumo total responsabilidade. Queremos melhorar e meu trabalho é seguir em frente e trabalhar com jogadores que estão sofrendo para mudar as coisas”.

.

Uma vitória em 11 jogos em 2023

Chelsea‘s 2023 foi uma bagunça. A equipe tem apenas uma vitória em 11 jogos em todas as competições. Eles têm três derrotas consecutivas e seis jogos sem vencer e conquistaram apenas sete dos 27 pontos possíveis na Premier League.

Eles são décimos e estão mais próximos do rebaixamento do que das vagas na Liga dos Campeões, embora tenham um jogo a menos Tottenham Hotspur que atualmente está em quarto lugar.

Recorde do Chelsea em 2023 Nottingham Forest 1-1 Chelsea (Premier League) Chelsea 0-1 Manchester City (Premier League) Manchester City 4-0 Chelsea (FA Cup) Fulham 2-1 Chelsea (Premier League) Chelsea 1-0 Crystal Palace (Premier League) Liverpool 0-0 Chelsea (Premier League) Chelsea 0-0 Fulham (Premier League) West Ham 1-1 Chelsea (Premier) Borussia Dortmund 1-0 Chelsea (Liga dos Campeões) Chelsea 0-1 Southampton (Premier League) Tottenham 2-0 Chelsea (Premier League)

Somente em 1993-94 com Glenn Hoddle (24 pontos) e 2015-16 com Mourinho (29) fez Chelsea têm menos pontos do que neste momento.

Essas temporadas os viram terminar em décimo quarto e décimo, respectivamente, perdendo a qualificação europeia.

A ameaça paira sobre um time que há um ano somava 47 pontos e era o terceiro abaixo de Tuchel.

Não entrar na Liga dos Campeões pode ser um grande golpe em termos esportivos e financeiros para um megaprojeto que foi eliminado tanto da Carabao Cup quanto da FA Cup nas oitavas de final.

“Para um clube tão grande como Chelsea estar em 10º, fora da Copa e perdendo por 1 a 0 indo para a segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões, com a quantidade de dinheiro que eles gastaram, é impensável”, ex-internacional da Inglaterra Paul Robinson disse à BBC.

“Duas derrotas seguidas em um clube como Chelsea é uma crise. Os novos proprietários querem seguir uma direção diferente, fazer seu projeto, e Potter é o homem deles e eles darão a ele o máximo de tempo possível. Mas a pressão está aumentando porque ele não está obtendo resultados”, Jimmy Floyd Hasselbaink disse Sky Sports.

O problema do gol

Uma estatística resume sua falta de competitividade: os Blues não venceram um time dos Seis Grandes nesta temporada e já estão há 10 jogos sem vencer. Oleiro simplesmente não consegue encontrar a chave para desbloquear seu talentoso esquadrão.

Um técnico de sucesso conhece seu melhor XI, mas Potter faz quase quatro mudanças em sua escalação antes de cada partida, um recorde na era da Premier League.

4-2-3-1, 4-3-3 e 3-4-3 têm sido os sistemas utilizados por um treinador que já tentou de tudo e deu minutos a 33 jogadores diferentes.

Todas essas ações passaram sem sucesso e Chelsea até sofreu mais gols (25) do que marcou (23) no campeonato.

Chelsea não estão a funcionar e as novas contratações não deram aquele extra a uma equipa vulnerável na defesa, embora seja na frente onde parecem ter mais problemas.

A falta de um centroavante confiável é um problema real que nenhum dos Pierre-Emerick Aubameyang, João Felix, Datro Flying ou Kai Havertz forneceram a resposta para.

Os artilheiros do Chelsea são Raheem Sterling e Havertzmas nenhum dos dois ultrapassou os seis gols em todas as competições.

Pensando nisso, não é de estranhar que o clube londrino não tenha conseguido marcar nos últimos três jogos contra o Borussia Dortmund, Southampton e Tottenham.

Eles são a sétima equipe com menos gols (23 gols) na Premier League e não mostram sinais de melhora.