Os Daniels vencem o DGA Award e agora são os favoritos para vencer no Oscar

Tele Prêmios da Academia faltam menos de um mês, e uma das premiações que costuma coincidir com o Oscar todos os anos é a concedida pelo Guilda dos Diretores da América (DGA) ao melhor da realização nos diferentes meios audiovisuais.

Nos 74 anos de sua realização, apenas oito vezes o vencedor do DGA não coincidiu com o de Melhor Diretor no Oscar, e na noite de sábado foi a 75ª cerimônia de premiação no Beverly Hilton Hotel em Beverly Hills.

O cineasta que mais vezes ganhou o prêmio é Steven Spielbergque detém o recorde de indicações (13) e vitórias (3).

As duas últimas premiações da noite foram as mais esperadas, correspondendo às categorias Série Dramática e Filme. O primeiro foi para Sam Levinsonque ganhou por seu trabalho na série da HBO Euforiaenquanto o último, que era o mais esperado, foi para o Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert por Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo.

Estes foram os vencedores da noite

A lista completa dos vencedores do Directors Guild Awards:

Realização de Direção Excepcional em Longa-Metragem Teatral

Daniel Kwan e Daniel Scheinert para “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo” (A24)

Gerente de produção da unidade: Allison Rose Carter, primeiro assistente de direção: Rodney Smith, segundo assistente de direção: John Nasraway, segundo segundo assistente de direção: Ken C. Wu

Realização de direção excepcional de um diretor de longa-metragem estreante

Charlotte Wells para “Aftersun” (A24)

Sam Levinson para Euphoria, “Stand Still Like the Hummingbird” (HBO)

Equipe de direção: Gerente de produção da unidade: Will Greenfield; Primeiro Assistente de Direção: Valerie Johnson, Sally Brunski; Segundo assistente de direção: Cindy King, Colin Duffy; Segundo Segundo Assistente de Direção: James Chestnut; Segundo Assistente de Direção Adicional: Aaron Rose Leone

Bill Hader para “Barry”, “710N” (HBO)

Equipe de direção: Gerente de produção da unidade: Aida Rodgers; Primeiro assistente de direção: Gavin Kleintop; Segundo assistente de direção: Erin Stern Linares; Segundo Segundo Assistente de Direção: Yarden Levo, Chalis Romero

Filmes para televisão e séries limitadas

Helen Shaver para a Estação Onze, “Quem está aí?” (HBO Max)

Equipe de direção: Gerente de produção da unidade: David Nicksay; Primeiro assistente de direção: Jennifer Wilkinson; Segundo assistente de direção: Anna Vogt

Variedades/conversas/notícias/esportes – programação programada regularmente

Liz Patrick para Saturday Night Live, “Anfitrião e Convidado Musical Jack Harlow” (NBC)

Equipe de direção: Diretores associados: Michael Mancini, Michael Poole, Laura Ouziel Mack; Gerentes de palco: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk

Variedades/Conversas/Notícias/Esportes – Especiais

Glenn Weiss para o 75º Prêmio Tony Anual (CBS)

Equipe de direção: Diretores associados: Ken Diego, Robin Abrams, Susan Kopensky, Ricky Kirshner; Gerentes de palco: Garry Hood, Bennymar Almonte, Phyllis Digilio, Peter Epstein, Andrew Feigin, Doug Fogel, Jeffry Gitter, Tyler Goldman, Arthur Lewis, Kevin Lishawa, Julie LoRusso, Seth Mellman, Jason Pacella, Jeffrey Pearl, Annette Powlis, Lauren Class Schneider, Eddie Valk

Ben Simms por Running Wild com Bear Grylls, “Florence Pugh nas florestas vulcânicas da Costa Rica” (National Geographic Channel)

Equipe Diretora: Diretora Associada: Sara Brown

Anne Renton de Melhor Pé à Frente, “Halloween” (Apple TV+)

Equipe de direção: Gerente de produção da unidade: Lance W. Lanfear; Primeiro assistente de direção: Nandi Bowe; Segundo assistente de direção: Susie Balaban; Segundo Segundo Assistente de Direção: Tim Neven

Kim Gehrig para Acessibilidade, Apple Apple (Direto)

Primeiro Assistente de Direção: Michael Estrella; Segundo assistente de direção: Brian Steffen; Segundo Segundo Assistente de Direção: Shauna Frontera

Corra Bebê Corra, iPhone Apple (Direto)

Primeiro Assistente de Direção: Matias Nilsson; Segundo assistente de direção: Carl Jackson; Segundo Segundo Assistente de Direção: Michael Paulson

Sara Dosa para “Fogo do Amor” (National Geographic)