Os dias de John Wall com o LA Clippers acabaram, com ou sem troca

John Wall foi o único Clipper fora dos gramados (devido a dores abdominais) para o jogo de quarta-feira à noite contra o Mavericks. Segundo relatos, o armador nunca mais se vestirá para os Clippers.

Não é nenhum segredo o Clippers estavam procurando sair de Wall antes do prazo de negociação, mas uma informação surpreendente surgiu envolvendo o ex-jogador do Wizards and Rockets.

John Wall não será mais um Clipper

De acordo com o NBA Insider Marc Steino Clippers espera-se que compre o ex-armador do All-Star se nenhum acordo se desenvolver antes do acordo comercial de quinta-feira, às 15h ET.

O que acontecerá se Wall não for negociado?

O Los Angeles Clippers pagará ao Muro um valor acordado (inferior ao valor restante do contrato) e os liberará de seu contrato. John Wall teria então permissão para assinar com qualquer time que ele escolhesse depois de terminar o período de renúncia de 48 horas.

John Wall disputou 34 jogos na temporada 2022-23 da NBA e obteve média de 11,4 pontos, 5,2 assistências e 40% de arremessos FG por jogo.