EUt tudo remonta a dezembro de 2018. Como a Premier League explicou em seu comunicado, sua investigação sobre Cidade de Manchester começou naquela época, mas praticamente se estende por toda a década anterior.

Um mês antes, em novembro daquele ano, a publicação alemã Der Spiegel compartilhou documentos do Football Leaks que revelavam Cidade de Manchesterdas infrações de FFP.

Ao longo de uma semana, a mídia alemã informou que Cidade de Manchesteracionista majoritário e proprietário, Sheikh Mansour vinha aumentando as receitas do clube inglês por meio de acordos inflacionados com patrocinadores dos Emirados. Como explicou o Der Spiegel, todos os patrocinadores tinham laços estreitos com o governo dos Emirados Árabes Unidos.

Além disso, em abril passado, Der Spiegel publicou que “a holding por trás Cidade de Manchester parece ter violado as regras ao pagar milhões em taxas a agentes de jogadores e também orquestrou um acordo triangular secreto para contratar um jogador menor de idade”.

O Atlético explica em sua análise que Mansoura idéia era “manter o gasto livre Cidade de quebrar o limite da UEFA para perdas permitidas entre 2012 e 2016″.

Cidade de Manchestera reação de foi rápida na época. Eles alegaram que os documentos foram obtidos de forma criminosa. O clube sempre negou ter atuado ilegalmente e afirmou que as agressões fazem parte de uma tentativa deliberada de macular Cidadeda reputação, conforme relatado pelo The Athletic.

O contrato secreto de Roberto Mancini

Uma questão que pode ser crucial em todo este caso é Roberto Mancinicontrato secreto de. Em documentos descobertos pela investigação do Football Leaks, Der Spiegel revelou que o técnico italiano havia recebido pagamentos por meio de um contrato de trabalho fictício como consultor para Al Jazira.

Este contrato trouxe-lhe uma receita de 1,9 milhões de euros para além dos 1,6 milhões de euros que auferia como Cidade de Manchester treinador.

Segundo o The Times, a empresa do técnico italiano emitia faturas trimestrais para Cidade de Manchester pago pelo Abu Dhabi United Group ao treinador via Al Jazira.

O Man City já foi banido e liberado

Essa não é a primeira vez Cidade de Manchester têm recebido críticas. Em fevereiro de 2020, a UEFA concedeu ao Sky Blues uma suspensão de dois anos das competições europeias por violação do Fair Play Financeiro. Além disso, foram multados em 30 milhões de euros.

No entanto, o Tribunal Europeu de Arbitragem (CAS) decidiu em julho de 2020 anular a proibição e reduzir a multa para menos de 10 milhões de euros.