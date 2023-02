Os fãs da WWE vão à loucura quando Scarlett Bordeaux posa em um biquíni revelador

Fvermes World Wrestling Entertainment (WWE) Super estrela Scarlett Bordéus incendiou as redes sociais novamente, depois de postar uma foto sua posando em um biquíni fio dental.

Sua postagem veio algumas semanas depois que ela compartilhou fotos com seus mais de 700.000 seguidores usando um top de biquíni transparente revelador.

Quem é Scarlett Bordeaux?

Bordéus é uma modelo e lutadora, que rescindiu seu contrato com a Impact Wrestling e assinou com a WWE em 2019. No entanto, dois anos depois Bordéus foi demitida pela WWE, alegando que um de seus implantes mamários havia rompido.

“Um dia, quando cheguei em casa, percebi que um seio não era igual ao outro e um médico me disse ‘um de seus seios sumiu completamente'”, disse ela Renée Paquette em Sessões Orais.

Em junho, Bordéus atacado Só Eddy com um brinquedo sexual durante uma luta intergênero na noite do Circle 6’s Hope for the Hope for the Hopeless ‘Bra and Panties’ em Los Angeles.

“É hora de realizar meu sonho de luta livre de ter uma luta hardcore de sutiã e calcinha” Bordéus disse antes de sua luta.

Ela também usa Only Fans, mas teve que suspender seus pedidos de OnlyFans depois de lutar para atender à demanda.

“Ei, pessoal! Recebi um grande fluxo de pedidos personalizados e vou fechá-los até poder responder e ver todos eles!”, disse ela aos assinantes em janeiro de 2022.

“Eu coloco muito trabalho em cada pedido que faço e se eu escolher o seu personalizado, entrarei em contato com você, então obrigado pela paciência!”