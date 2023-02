Os fãs do Philadelphia Eagles causaram estragos na cidade após a derrota no Super Bowl para o Kansa City Chiefs

AApós a derrota do Philadelpia Eagles por 35 a 38 contra o Kanas City Chiefs, os torcedores foram à cidade de Filadélfia para causar estragos na derrota de seu time em Super Bowl LVII.

Tudo era alegria nas ruas da Filadélfia quando eles estavam à frente no placar, mas uma pegada polêmica dos árbitros começou a mudar o ânimo do povo. Entao veio Harrison Butker’s gol de campo e a fúria tomou conta da torcida.

Os fãs soltaram fogos de artifício, subiram nos semáforos e começaram a gritar: “Foda-se os Chiefs”. Policiais em bicicletas enfrentaram um grupo de torcedores, as autoridades ainda não divulgaram se houve prisões.

A polícia lançou uma bomba de fumaça para dispersar a multidão e em voz alta pediu às pessoas que fossem para casa.

James Bradberry admite falta em controversa candidatura ao Super Bowl

Kansas City Chiefs cornerback James Bradberry admitiu em uma entrevista pós-jogo que de fato empatou a falta marcada pelos árbitros, segurando o wide receiver JuJu Smith-Schusterque foi fundamental para a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles em Super Bowl LVII no domingo.

“Estava segurando. Puxei a camisa dele. Achei que eles iriam deixar passar”, disse Bradberry à imprensa, já no vestiário do State Farm Stadium, no Arizona.

Assim como Bradberry, Smith-Schuster também comentou após o jogo que a falta aconteceu “100 por cento”, segundo a imprensa.

“Foi um caso claro em que o puxão da camisa causou uma restrição. Não há discussão.”