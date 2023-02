Os filhos de Cristiano Ronaldo, Beckham, Ronaldinho e outros: assim estão progredindo

Taqui estão muitos sobrenomes famosos no mundo do futebol, sobrenomes que estão perdurando no jogo moderno.

Isso porque vários jogadores de ponta da geração passada já têm filhos que já brilham em seus respectivos times.

Aqui vem uma olhada em alguns daqueles que estão se destacando.

Ethan Balboa (oito anos)

Javier Balboaé hora de Real MadridA primeira equipe de ‘s foi de curta duração. Depois de fazer parte da base do time, o atual comentarista da TV espanhola jogou pelo Benfica, Cartagena, Albacete e Estoril. O filho dele, EthanJoga para Real MadridBenjamin ‘B’ como atacante e usa seu físico para passar facilmente pelos adversários. Nesta temporada, ele tem uma média de mais de três gols por jogo, jogando junto com Casillas Iker‘ filho martinhoque também optou por ser goleiro.

David Albelda (12)

O filho do Valência lenda é um meio-campista que ostenta um grande conjunto de habilidades, jogo aéreo poderoso, visão e um excelente ataque. Ele está dando seus primeiros passos no futebol na Valência academia, assim como seu pai fez.

Cristiano Ronaldo Jr. (12)

Este menino dispensa apresentações. Depois de seguir seu pai em Juventus e Manchester United, Cristiano Júnior, partiu para Riad para viver uma nova aventura pessoal e continuar seu treinamento em Al Nasseracademia de jovens. Já o vimos marcar sete golos na primeira parte de um jogo, como fez no torneio da Madeira em 2019, quando jogou pelo Juventus.

Cristiano Ronaldo Jr. marca sete gols no primeiro tempo

Enzo Alves Vieira (13)

O filho de Real Madrid lendário lateral-esquerdo marcelo, Enzo está se tornando um grande atacante das categorias de base do Infantil A do clube.

É assim que o filho de Marcelo, Enzo, joga

José Antonio Reis (15)

Com o nome de seu falecido pai, Jose Antonio joga pelo Cadete A dos Los Blancos. Ele é um atacante capaz de encontrar o fundo da rede e passar pelos zagueiros adversários. Reis já é internacional pelas seleções juvenis da Espanha.

Joao de Assis Moreira (17)

Depois de várias semanas em julgamento com Barcelonatime juvenil, parece que Ronaldinhofilho de ganhou um lugar em La Masia. Depois de rescindir o contrato com Cruzeiroele sonha com um futuro onde seu pai era um ídolo.

Veja o filho de Ronaldinho jogando futebol

Nico Paz (18)

Considerado um dos maiores prodígios castelhanos, filho do antigo Real Valladolid jogador de futebol paulo paz já foi convocado pelo técnico da Argentina Lionel Scaloni. É um meio-campista canhoto que tem se destacado pela Alviceleste na Sul-Americana Sub-20.

Stefan Bajcetic (19)

Seu primeiro sobrenome não sugere que ele seja espanhol, mas Stefan Bajcetic maquiadorfilho de Srdjan Bacjetic, nasceu em Vigo e é internacional pela seleção espanhola sub-18. Começou a carreira como zagueiro no vigo celtamas em Liverpool ele foi transformado em meio-campista. Em dezembro, ele se tornou o segundo espanhol mais jovem a marcar na Premier League.

Natal Jon Guerrero (18)

Ele saiu málaga juntar-se Real Madridnas categorias de base do clube, onde tem se destacado pela capacidade de chegar à área adversária, bem como pela força física e virtudes box-to-box.

Romeu Beckham (20)

Depois de exercer o seu comércio em Inter Miamida academia, David Beckhamfilho de se juntou ao Brentford time reserva. Ele herdou do pai a habilidade de marcar nas cobranças de falta.

Romeo pode dobrá-lo como Beckham

Lucas Canizares (20)

Santifilho de não precisa de mais apresentações. Lucas também é goleiro e já viajou com Real Madrid ao Mundial de Clubes e é presença regular nos treinos da equipa principal.