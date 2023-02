Os ganhos de Shakira disparam graças a suas canções mirando em Piqué

EUnão demorou muito para ShakiraA nova música de ‘BZRP Music Sessions # 53’ se tornou um sucesso, já que a música alcançou 122 milhões de streams durante o primeiro fim de semana desde seu lançamento inicial.

Em seu novo hit, a famosa cantora detona ex-companheira Gerard Piqué e sua nova namorada, Clara Chiaapós a separação do ex-casal no ano passado.

O programa matinal da Telecinco ‘El Programa de Ana Rosa’ analisou quanto dinheiro Shakira já conseguiu fazer depois de lançar a música.

Como eles relataram, ela ganhou 512.000 dólares do YouTube, 500.000 dólares da Amazon, 360.000 dólares do Spotify e até 1.200.000 dólares da Apple.

Quanto dinheiro Shakira ganhou com ‘Te felicito’, ‘Monotonia’ e ‘BZRP Music Sessions #53’?

O programa de TV espanhol também revelou quanto dinheiro Shakira conseguiu fazer um total de suas últimas três músicas, todas lançadas após sua separação com Piqué.

“Nesses quatro dias, Shakira ganhou mais de 2.500.000 dólares com ‘BZRP Music Sessions #53′”, observaram.

“Quanto às outras canções recentes em que ela também faz referência ao ex-jogador de futebol, ‘Te felicito’, lançada em abril de 2022, conta com mais de 445 bilhões de streams, gerando cerca de 10 milhões de dólares.

“‘Monotonia’, apresentando Ozunafoi lançado há dois meses e conta com 166 milhões de streams, o que [means that she made] 3.554.000 dólares.”

Estima-se que Shakira ganhou cerca de 15 milhões de dólares e contando com as músicas em que fez referências a pique.

Quanto ao ex Barcelona zagueiro, assinou contrato de patrocínio com a Renault e a Casio, duas das marcas citadas no Shakiraúltima música de.

Parece que tanto o cantor quanto o ex-jogador de futebol estão tentando lucrar o máximo possível enquanto navegam nessa separação. ShakiraEspera-se que os ganhos de ela se multipliquem após o lançamento de sua nova música com Karol G.