Os Jets vão repetir a história com Aaron Rodgers? Não seria a primeira vez que apostam em uma lenda dos Packers

Tele Jatos de Nova York tem receptor amplo Garrett Wilson e cornerback jardineiro de molho em sua lista, o reinante Novatos ofensivos e defensivos do ano no NFL, respectivamente. Com esta realidade, o otimismo sobre a próxima temporada de “Gang Green” é evidente. No entanto, falta uma peça-chave a preencher, a do quarterback.

Em sua segunda temporada na NFL, Zach Wilson decepcionou praticamente todos da organização, que tem a opção de seguir um caminho diferente em 2023. Muito se especula sobre para onde o time irá, e muitos acreditam que as opções de troca ou free agency são as mais viáveis ​​para o “Grande equipe Apple”.

Lenda da NFL, Brett Favre compartilha seus pensamentos sobre a aposentadoria de Tom Brady

Dificuldades para levar Aaron Rodgers aos Jets

A opção mais popular é tentar negociar com o Green Bay Packers e adquirir o lendário Aaron Rodgers. Esta opção tem algumas desvantagens, sendo a primeira e mais importante que o MVP do Super Bowl XLV ainda não anunciou se vai se aposentar ou não.

Supondo que Rodgers decida voltar, para que ele saia de Green Bay para qualquer outro lugar, ele tem que renunciar a sua cláusula de não negociaçãoe os Jets devem assumir os dois anos restantes de seu contrato de US $ 150 milhões de três temporadas que ele assinou na última entressafra e fornecer uma compensação ao Green Bay.

Rodgers machuca as costelas na derrota dos Packers para os Eagles; teve “dificuldade para respirar”PA

A história de Brett Favre com os Jets

Se Rodgers chegar aos Jets, a história da temporada de 2008 pode se repetir, quando o time adquiriu Brett Favre de Baía Verde. Ironicamente, foi precisamente essa transação que permitiu que A-Rod iniciasse sua magnífica era com os Packers.

Com esse cenário, que tem muitas dúvidas a serem resolvidas, os Jets têm mais planos caso Rodgers não se concretize, segundo informações de Albert Breer, da Sports Illustrated. A equipe também está considerando opções (algumas mais prováveis ​​que outras) como Derek Carr, Ryan Tannehill, Jimmy Garoppolo, Daniel Jones ou Geno Smith.