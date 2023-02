Os jogadores do LIV poderão competir nos quatro majors

VIDA Golfe os jogadores poderão competir em todos os quatro majors em 2023, após o anúncio da PGA of America sobre os critérios de elegibilidade para o Campeonato da PGA.

De acordo com esses critérios, o PGA of America manterá as isenções usuais, mas não vetará os atletas LIV. Essa é quase a única forma de eles participarem dos primeiros majors que acontecerão em Oak Hill de 18 a 21 de maio.

Na verdade, o jogadores de golfe LIFE não poderiam participar do Campeonato PGA caso a elegibilidade fosse baseada no ranking mundial, pois não ganham pontos no ranking para torneios LIV.

Isso inclui ex-campeões como Phil Mickelson, Brooks Koepka e Martin Kaymertodos os quais poderão participar do Campeonato da PGA.

“Nossas decisões são sempre baseadas no que é melhor para o PGA of America e conduzindo o melhor campeonato possível”, disse o CEO do PGA of America, Seth Waugh.

“Infelizmente, a divisão atual no jogo profissional não é boa para o esporte ou para o futuro do jogo. Esperamos que haja alguma resolução em breve. Enquanto isso, como sempre, nosso foco estará em nossa missão de fazer o jogo crescer e melhorar a vida de nossos membros, que trabalham arduamente para impactar milhões de vidas todos os dias.”