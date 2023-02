Os melhores prêmios 2022: quando é? Onde você pode assistir à gala da FIFA na TV? Quem é nomeado?

Tchegou a hora da FIFA entregar os prêmios The Best aos melhores jogadores e treinadores de 2022.

Esta é uma das cerimónias de entrega de prémios mais importantes do calendário futebolístico e várias estrelas poderão angariar prémios.

“O Best FIFA Football Awards está quase chegando, já que superestrelas de todo o mundo parecem ser coroadas em uma série de categorias ilustres”, diz o site oficial da FIFA.

“Os jogadores que impressionaram durante os períodos de qualificação relevantes foram reduzidos a três candidatos excelentes em sete categorias, enquanto as seleções serão feitas para os 11s Mundiais Masculino e Feminino da FIFA FIFPRO.

“Este ano será a sétima cerimônia do The Best FIFA Football Awards desde a sua criação em 2016, com personalidades como Lionel Messi, Manuel Neuer e Megan Rapinoe todos bem sucedidos nos últimos anos.”

Quando é o The Best Awards 2022?

A cerimônia de premiação The Best da FIFA acontecerá em Paris na segunda-feira, 27 de fevereiro.

O órgão que rege o futebol mundial anunciou oficialmente que o evento começará às 21:00 CET.

Para os fãs no Reino Unido, é 20:00 GMT, enquanto o horário de início para The Best nos EUA é 15:00 ET / 12:00 PT.

Onde você pode assistir à gala da FIFA na TV?

Por mais um ano, os fãs podem assistir ao The Best FIFA Football Awards ao vivo no canal oficial da FIFA no YouTube.

Quem está indicado ao prêmio The Best 2022?

Robert Lewandowski recebeu o prêmio de Melhor Jogador Masculino da FIFA no ano passadocom Alexia Putellas sendo eleita a melhor jogadora feminina da FIFA.

Para a edição de 2022, que se realiza em 2023, Karim Benzema, Lionel Messi e Kylian Mbappé são nomeados para o Melhor Jogador Masculino da FIFA 2022.

Enquanto isso, a lista com as indicadas a Melhor Jogadora Feminina da FIFA 2022 inclui Beth Mead, Alex Morgan e prostitutas.

Carlos Ancelotti, Pep Guardiola e Lionel Scaloni concorrerá ao prêmio The Best FIFA Men’s Coach 2022, com Sônia Bompastor, Pia Sundhage e Sarah Wiegman sendo indicada ao prêmio de Melhor Treinadora Feminina da FIFA 2022.

Lista completa dos indicados ao The Best FIFA 2022

A Melhor Jogadora Feminina da FIFA:

Aitana Bonmat (Espanha/FC Barcelona)

Debinha (Brasil / North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canadá / Chelsea FC Feminino)

Ada Hegerberg (Noruega/Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC Feminino)

Beth Mead (Inglaterra / Arsenal WFC)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)

Alex Morgan (EUA/Orlando Pride/San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Alemanha/VfL Wolfsburg)

Alexandra Popp (Alemanha/VfL Wolfsburg)

Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)

Wendie Renard (França/Olympique Lyonnais)

Keira Walsh (Inglaterra / Manchester City WFC / FC Barcelona)

Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal WFC)

O Melhor Jogador Masculino da FIFA:

Julian Alvarez (Argentina/River Plate/Manchester City FC)

Jude Bellingham (Inglaterra/BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (França / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC)

Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Marrocos/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polônia/FC Bayern de Munique/FC Barcelona)

Sadio Mane (Senegal/Liverpool FC/FC Bayern Munich)

Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Croácia / Real Madrid CF)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool FC)

Vinicius Junior (Brasil / Real Madrid CF)

O Melhor Treinador Feminino da FIFA:

Sonia Bompastor (França/Olympique Lyonnais)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Feminino)

Bev Priestman (Inglaterra / Seleção Canadense)

Pia Sundhage (Suécia / Seleção Brasileira)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha / Seleção Alemã)

Sarina Wiegman (Holanda / Seleção Inglesa)

O Melhor Treinador Masculino da FIFA:

Carlo Ancelotti (Itália / Real Madrid CF)

Didier Deschamps (França / Seleção Francesa)

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City FC)

Walid Regragui (Marrocos / Wydad AC / Seleção Marroquina)

Lionel Scaloni (Argentina / Seleção Argentina)

Melhor Goleiro Feminino da FIFA:

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC Feminino)

Mary Earps (Inglaterra / Manchester United WFC)

Christiane Endler (Chile/Olympique Lyonnais)

Merle Frohms (Alemanha/Eintracht Frankfurt/VfL Wolfsburg)

Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)

Sandra Panos Garcia-Villamil (Espanha/FC Barcelona)

O Melhor Goleiro Masculino da FIFA: