Os participantes do American Idol são pagos enquanto estão no programa?

Ts vencedores do popular reality show American Idol, não são os únicos que recebem prêmios por participar do programa. Foi revelado no passado que os participantes do American Idol desfrutam de benefícios financeiros muito antes de alguém vencer a competição.

A 21ª temporada do reality show de canto mais popular American Idol está marcada para estrear em 19 de fevereiro. Esta será a sexta temporada que a competição vai ao ar na ABC, já que foi exibida anteriormente na FOX de 2002 a 2016.

Os interessados ​​em se inscrever para o show devem ter pelo menos 15 anos e poder provar que são residentes legais dos Estados Unidos. Eles também precisam ter autorização de trabalho ou ter o direito irrestrito de trabalhar no país.

Quais prêmios os participantes do American Idol recebem?

A Fox Business revelou em 2016 que os 24 melhores artistas recebem pagamento com base no número de horas que passam nas filmagens do estúdio.

Por exemplo, a Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio (AFTRA) pagaria aos competidores 1.571 dólares e refeições por um episódio de duas horas, enquanto aqueles que filmassem por uma hora receberiam 1.303 dólares. Enquanto isso, eles também recebem um contracheque para gastar em roupas.

“Eles vão às compras com um consultor de moda que trabalha no programa e ganham cerca de 450 dólares por semana para gastar no que quiserem”, disse Richard Rushfield, ex-editor colaborador da Vanity Fair.

“Mas muitos deles colocam a mão no próprio bolso porque algumas centenas de dólares não chegam tão longe em muitas dessas lojas caras de Hollywood. As roupas são deles para guardar depois do show.”

Quanto aos vencedores da competição, eles ganham um prêmio lucrativo. Por exemplo, a Newsweek revelou há alguns anos que os artistas recebem US$ 250.000 em dois pagamentos separados.

Eles recebem a primeira parte quando os vencedores assinam o contrato, com os 125.000 dólares restantes sendo depositados em suas contas quando eles terminam seus álbuns.