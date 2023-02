Os problemas de Tiger Woods que emocionam em seu retorno

Tcena foi semelhante à última vez que Tiger Woods jogou contra os melhores do mundo. Os torcedores lotaram todas as varandas em todos os níveis do clube Riviera na quinta-feira, todos se esforçando para uma rara visão da maior estrela do golfe.

Woods os fez torcer ainda mais alto no final.

Ele deu um show em sua primeira competição em sete meses, fechando com três birdies consecutivos e um grande sorriso para 2 abaixo de 69 no Genesis Invitational, deixando-o cinco tacadas atrás de Max Homa e Keith Mitchell.

Woods foi de bunker para fairway para bunker no buraco 10 e teve que fazer um 8 pés para salvar o bogey. Ele foi louco no tee para outro bogey no dia 12, deixando-o acima do par em uma tarde amena e ventosa.

E então ele parecia o Woods de antigamente no final – um tee shot para 5 pés no par 3 16º, outro birdie de 25 pés no par 5 17º e então um grande drive – alguns metros mais longo que Rory McIlroy – no dia 18 que montou 9-ferro para 7 pés.

“Fui capaz de lutar e seguir em frente”, disse Woods. “Foi um bom final.”