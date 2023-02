Os rumores ‘falsos’ sobre o suposto caso do príncipe William

Príncipe Williamrumores de caso com um velho conhecido Rose Hanbury recentemente voltou às manchetes depois que seu irmão, o príncipe Harry, sugeriu que o Palácio de Buckingham abafou os escândalos de William em sua tentativa de protegê-lo.

Rumores surgiram em 2019 ligando o príncipe de Gales à sua vida, a marquesa de Cholmondeley, é a esposa de David Philip Cholmondeley.

“Eles ficaram felizes em mentir para proteger meu irmão”, atormentar disse ao programa da Netflix, Harry & Meghan.

“Eles nunca estiveram dispostos a dizer a verdade para nos proteger.”

Rosa foi até mesmo rotulado como o ‘rival rural’ para Kate Middleton, com quem eles eram amigos íntimos no passado. No entanto, o The Sun revelou que esse não é mais o caso.

“É bem sabido que Kate e Rosa tiveram uma briga terrível”, disse uma fonte.

“Eles costumavam ser próximos, mas esse não é mais o caso.

“William quer bancar o pacificador para que os dois casais continuem amigos, já que vivem tão próximos um do outro e compartilham muitos amigos em comum.

“Mas Kate deixou claro que ela não quer mais vê-los e quer William para eliminá-los, apesar de seu status social.”

notícias falsas

No entanto, o colunista do Daily Mail Richard Kayque é um velho amigo de princesa Dianaenfatizou em 2019 que esses rumores são apenas notícias falsas.

“Disseram-me que os rumores de um desentendimento entre essas duas jovens atraentes são falsos”, escreveu ele.

“Também posso revelar que ambos os lados consideraram uma ação legal, mas, como nenhum dos relatórios foi capaz de oferecer qualquer evidência sobre o que é a chamada disputa, eles optaram por ignorá-la.

“Na verdade, a fofoca começou a circular em jantares elegantes no final do ano passado. Por que ainda é um mistério, mas tem havido alguns tons malévolos nisso.”