Os ultrajantes acordos de patrocínio e os ganhos dos contratos de carreira de LeBron James revelados!

euúltima terça-feira, Lebron James fez história na NBA ao superar o recorde de pontuação de Karrem Abdul-Jabbar na NBA, que manteve por 39 anos. Mas mesmo antes disso acontecer, a estrela do LAker já era um fenômeno cultural genuíno que já está sendo comparado ao impacto que Michael Jordan teve. Embora ele ainda esteja escrevendo sua história e continuará a fazê-lo mesmo depois de se aposentar, LeBron James conseguiu se tornar um dos atletas mais ricos de todos os tempos, graças a seus múltiplos acordos de patrocínio com algumas das maiores marcas do mundo.

Mas vamos começar com a quantia de dinheiro que ele já ganhou apenas com seus contratos jogando pelo Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Quando a temporada 2022-23 terminar, LeBron James terá ganho US $ 431.859.107. Isso é quase cinco vezes o que Michael Jordan fez durante sua carreira no basquete, os tempos mudaram drasticamente desde os anos 1990. James terá ganho mais de $ 33.600 por balde quando a atual temporada da NBA terminar. Até agora, o dinheiro real tem sido seus contratos de jogo. Mas seus acordos de endosso também são bastante atraentes.

Acordos de endosso de LeBron James

Agora vamos falar sobre os muitos acordos de endosso de LeBron James, que são muitos porque ele é uma figura pública respeitada que não se mete em problemas. James é a embalagem perfeita para qualquer grande marca do mundo. Ele é um homem de família e sem dúvida o melhor jogador de basquete da história da NBA (desculpe MJ). Isso levou grandes marcas como Nike, AT&T, PepsiCo e Walmart a ter James como uma de suas principais imagens para promoção. Entre seu sacary e os acordos de endosso, James ganha cerca de US $ 100 milhões por ano.

O contrato de LeBron com a NIKE

De todos os acordos de patrocínio que ele tem, LeBron James tem um relacionamento de 20 anos com a Nike, que foi o segundo mais bem-sucedido na história da NBA. Logo atrás de Michael Jordan. Atualmente, o Rei fatura dezenas de milhões de dólares anualmente e tem sua própria marca dentro da empresa. Por último, mas não de aluguel, LeBron James também tem parcerias com grandes corporações de diferentes empreendimentos esportivos e comerciais. Ele é sócio do Fenway Sports Group, que possui várias franquias de diferentes esportes. A participação minoritária de James na SpringHill está avaliada em cerca de US$ 725 milhões.

James também fechou uma parceria com a Crypto.com, que é uma das principais empresas de criptomoedas do mundo. Outras grandes corporações que fizeram parceria com James são Blaze Pizza, Lyft e o fabricante de equipamentos de ginástica Tonal. No total, LeBron tem um patrimônio líquido estimado em US$ 1 bilhão e ainda está longe de Os US$ 5 bilhões de Michael Jordan. No entanto, ele continuará a desenvolver suas muitas marcas e um dia chegará onde Michael Jordan está hoje.