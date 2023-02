Oscar terá equipe de comunicação de crise para evitar outro ‘slapgate’

Adepois do infame ‘Buracos frouxos‘ no Oscar, em que Will Smith subiu no palco para dar um tapa Chris Rock difícil para uma piada que ele fez sobre sua esposa Jada Pinketta imagem do Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) foi mais uma vez danificado.

A bofetada de Smith foi mais um embaraço para a Academia, que estava a poucos anos de ter cometido o erro de coroar por engano La La Land como Melhor Filme quando o vencedor foi Luar (durante a 89ª cerimônia de premiação em fevereiro de 2017).

Por isso, este ano vão incorporar durante a cerimónia uma equipa de comunicação de crise, que estará presente no Dolby Theatre a 12 de março, altura em que se realiza a cerimónia de entrega da estatueta.

Eles querem evitar erros e situações como as do passado recente

A informação foi dada pelo diretor executivo da AMPAS Bill Kramer: “Por causa do ano passado, abrimos nossas mentes para as muitas coisas que podem acontecer no Oscar”, disse Kramer à Time.

“Mas esses planos de crise – as equipes de comunicação de crise e as estruturas que temos – nos permitem dizer que este é o grupo que precisamos reunir muito rapidamente. É assim que todos nos unimos. Este é o porta-voz. Este será a declaração”, disse Kramer.

“E, obviamente, dependendo dos detalhes da crise – e esperamos que nada aconteça e nunca tenhamos que usá-los – já temos estruturas que podemos modificar”, disse ele.

Kramer acrescentou que eles têm toda a confiança em Jimmy Kimmel, que voltará a assumir as rédeas da organização do evento. Kimmel sediou o ano Warren Beatty e Faye Dunaway entendi errado e li La La Land em vez de Moonlight como o vencedor.

“É por isso que você quer alguém como Jimmy no palco, acostumado a lidar com a TV ao vivo: as coisas nem sempre saem como planejado. Portanto, você tem um apresentador que pode realmente girar e administrar esses momentos”, disse Kramer.