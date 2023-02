Oscars terão ‘equipe de crise’ para agir rapidamente se outro tapa do tipo Will Smith acontecer

O pessoal do Oscar foi todo “Zero Dark Thirty” … criando uma “equipe de crise” no caso de alguém fazer tudo Will Smith durante a cerimônia. A coisa é… o que diabos eles vão fazer?

De acordo com os chefes da Academia, “Temos toda uma equipe de crise, algo que nunca tivemos antes, e muitos planos em andamento. Executamos muitos cenários. Portanto, esperamos que estejamos preparados para qualquer coisa que não possamos antecipar agora, mas que estamos planejando para o caso de acontecer.”

A ideia é que a equipe de crise possa se reunir rapidamente e decidir que ação tomará se alguém ou algo sair do controle.



Isto semente a ideia pode ser arrancar alguém do palco ou expulsá-lo do auditório se ele fizer algo realmente desagradável. Na verdade, o Prez da Academia recentemente lamentou que sua organização não tenha tomado algum tipo de ação quando Will Smith esbofeteado Chris Rock.



Estamos supondo que a ideia pode ser ordenar que Will saia do prédio rapidamente … foi super embaraçoso a Academia deixar Will participar do show e aceitar um Oscar sob os aplausos de muitos.

Mas o negócio é o seguinte… esses momentos acontecem rapidamente, e esperar que um comitê de qualquer tipo chegue a uma decisão em minutos ou, mais apropriadamente, segundos durante uma transmissão de TV ao vivo é um exagero.