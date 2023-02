Óticas Gassi ABRE CARGOS em DOIS ESTADOS

A Gassi, empresa que é um shopping dos óculos e a melhor rede de óticas da América Latina, está atrás de colaboradores em São Paulo e em Belo Horizonte. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a rede, confira quais são os cargos e suas respectivas localidades:

Técnico de Edificações – Sudeste – São Paulo – SP – Construção Civil;

Assistente de Vendas Intermitente – São Paulo – SP – Atendimento;

Técnico em Eletrônica – Freguesia do Ó – São Paulo – SP – Engenharia;

Consultor(a) de Vendas – Zona Sul – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor(a) de Vendas – Belo Horizonte – MG – Venda Interna;

Estagiário de Telemarketing – Freguesia do Ó – Zona Norte – São Paulo – SP – SAC.

Mais sobre a Gassi e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Gassi, é interessante comentar que, com a maior estrutura e qualidade do mercado, a única com laboratório próprio digital e o melhor preço em óculos de grau. Ademais, a Gassi é uma empresa consciente da necessidade das pessoas em ter visão saudável. Com responsabilidade social e respeito às pessoas, traz ao mercado óptico qualidade com preço na realidade.

Hoje em dia, a preocupação com a saúde, o bem estar e a aparência é muito claro. Com essa visão, a Gassi quer quebrar o pré-conceito que os óculos de grau são apenas um ‘aparelho corretivo da visão’.

Por fim, seu objetivo é tornar mais acessível à compra do óculos de grau, para que todas as pessoas possam trocar os óculos não só por necessidade e sim por vaidade, tornando seus dias mais agradáveis.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!