ÓTIMA notícia para brasileiros: Caixa Econômica Federal LIBERA linha de crédito

A Caixa Econômica Federal acabou de anunciar sua nova linha de crédito. A série de medidas foi divulgada na última quinta-feira (23), objetivando auxiliar aqueles que foram atingidos pelas fortes chuvas no litoral paulista.

Então, os brasileiros podem contar com a antecipação dos repasses do Auxílio Brasil, algumas linhas especiais de crédito, bem como condições diferenciadas para o pagamento dos contratos habitacionais. Abaixo, na matéria deste domingo (26) do Notícias Concursos, você poderá ver em detalhes o que a Caixa Econômica Federal vem fazendo para ajudar a quem precisa.

Linha de crédito especial da Caixa Econômica Federal

A instituição bancária decidiu também suspender, por enquanto, as prestações, concedendo seis meses com juros zero a empréstimos feitos para os hospitais com convênio com o SUS nas regiões atingidas pelas tempestades. Ademais, nos municípios de Bertioga, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião, as agências da CEF funcionarão a partir de 9h.

De acordo com o banco federal, aqueles clientes que possuem linhas de empréstimo pessoal, contarão com prazos maiores, taxas revistas e opções de carência nos consignados. Haverá também a isenção da cobrança da cesta dos serviços bancários por três meses. Além disso, o CDC (Crédito Direto Caixa) terá a carência de, no máximo, 60 dias, com a amortização de até 60 meses.

Os clientes Pessoas Jurídicas terão a carência de um ano para capitais de giro, além de pausa de três meses do pagamento do contrato. Sem contar com as demais medidas que a Caixa Econômica Federal providenciou.

Mesmo com tanta expectativa de repasse do pagamento do Auxílio Brasil, o valor será liberado apenas em 20 de março. Segundo o comunicado, os inscritos receberão todos juntos, na mesma data, não importando o dígito final do NIS.

A situação do litoral paulista

O número de atingidos, especialmente os mortos decorrentes das históricas chuvas que atingiram boa parte do litoral paulista, alcançou 50 vítimas. Foram 49 pessoas falecidas no município de São Sebastião e uma pessoa em Ubatuba.

Totalizando foram 38 corpos identificados, assim como liberados para o sepultamento. Desses, 13 eram crianças, 12 eram mulheres e 13 eram homens. Em termos de desabrigados, a contabilização foi de 1.815, além dos 2.251 cidadãos deslocados. Mas, infelizmente, dezenas de indivíduos permanecem desaparecidos.

A rodovia Rio-Santos (SP-055) foi parcialmente liberada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Antes, vários trechos estavam bloqueados, de São Sebastião até Ubatuba.

Tarcísio de Freitas, governador do Republicanos, reforçou a ideia de os turistas aproveitarem agora que as estradas estão livres. Além disso, o período da tempestade deu uma trégua, possibilitando sair dos municípios do litoral norte. A Rodovia dos Tamoios (SP-099) colocou em prática a operação de Subida a fim de auxiliar a saída dos turistas que se mantém na área norte do litoral paulista. Segundo as orientações dadas pelo Governo Estadual, ainda não se tem uma previsão de duração da operação.

Desde o começo da tragédia, os cidadãos sofreram com falta de água, uma vez que as estruturas se destruíram. Então, muitos sedimentos entraram nos locais do tratamento.