ÓTIMA notícia para grupo de trabalhadores: saiba quem receberá abono inesperado antes do Carnaval

O Governo Federal divulgou recentemente o calendário para pagamento do PIS/Pasep 2023. Neste ano, o abono abrangerá aproximadamente 22,9 milhões de cidadãos brasileiros. Uma ótima notícia para boa parte deste grupo é que o valor será liberado antes da folia do Carnaval, ou seja, antes do dia 20 e dia 21 de fevereiro.

O PIS/Pasep é oabonopago àqueles que trabalham sob regime de CLT e que recebem, no máximo, dois salários-mínimos mensais. Também é necessário ser inscrito no PIS/Pasep há, ao menos, cinco anos, sem contar que é preciso ter todas as informações corretas registradas no e-Social ou na RAIS. Para saber as datas de recebimento, continue lendo a matéria desta sexta-feira (10) do Notícias Concursos e não perca nenhum detalhe.

Calendário do abono salarial

O primeiro lote deste benefício será creditado em conta dia 15 de fevereiro. Os contemplados serão três grupos que aproveitarão a folia tendo uma graninha no bolso. O restante dos repasses acontecerá até 17 de julho. A seguir, veja as datas completas:

PIS (para colaboradores de empresas privadas)

Janeiro/fevereiro – 15 de fevereiro;

Março/abril – 15 de março;

Maio/junho – 17 de abril;

Julho/agosto – 15 de maio;

Setembro/outubro – 15 de junho;

Novembro ou dezembro – 17 de julho.

Pasep (para servidores públicos)

0 – 15 de fevereiro;

1 – 15 de março;

2 e 3 – 17 de abril;

4 e 5 – 15 de maio;

6 e 7 – 15 de junho;

8 e 9 – 17 de julho.

Abono salarial de 2023

Neste ano, os repasses atenderão quem trabalhou sob regime da CLT no ano de 2021, uma vez que o calendário está defasado desde a época da pandemia, em 2020. Infelizmente não se tem nenhuma previsão para a normalização dessas datas, com isso, o depósito daqueles que atuaram em 2022 provavelmente acontecerá apenas em 2024.

O prazo final para saque é 28 de dezembro. A CEF é a responsável pelos pagamentos do PIS, ao passo em que o Banco do Brasil é quem administra o Pasep.

Para as consultas sobre o abono, para saber valores e quando receber, é só baixar o app Carteira de Trabalho Digital, que está disponível para os sistemas iOS e Android, ou acessar o portal Gov.br. Há outra opção que é ligar na Central Alô Trabalho, pelo número 158.