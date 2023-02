Outra maneira de olhar para a cesta de LeBron: os smartphones são a heroína do século 21

EUt é a cesta. Aquele que supera o recorde anterior de 38.387 Kareem Abdul-Jabbar e faz Lebron James o maior artilheiro da história da NBA.

A imagem está gravada na história. James atira de médio alcance com uma mão, Kenrich Williams só pode assistir como Thomas Bryantingenuamente pede uma ajuda.

Nas arquibancadas, Phil Knight, o fundador e proprietário dos relógios Nike da primeira fila da Crypto Arena. Ao lado dele estão bronny e Bryce James, James‘ filhos tentando capturar um instantâneo com seus telefones celulares. Atrás deles, centenas de fãs estão fazendo o mesmo. Além do mencionado Knight, é extremamente difícil encontrar alguém na foto sem telefone. Estes são definitivamente novos tempos.

“É uma pena que deixemos de viver momentos tão especiais para tirar uma fotografia porque é óbvio que não é igual de uma forma ou de outra… e também que raramente se volta a ver.” Marc Masip afirmou.

‘O último tiro’, de Michael Jordan.GETTY IMAGES

Marc Masipcomo psicólogo e especialista em dependência de novas tecnologias, admite que viu a foto em questão horas atrás, esta de um profissional, esta distribuída por uma agência e pela própria Liga:

“Bestial. Me chamou tanto a atenção que guardei. Pensei em usar para trabalho, claro.” Masip adicionado.

“Deixamos de viver a vida para colocá-la nas redes e dizer ‘eu estava lá’.

“É uma postura, uma obrigação de ser querido. Temos necessidade de pertencer e admirar o grupo. Queremos reconhecimento, assim como ‘likes’. Preferimos captar os momentos especiais.

“Você não vai reviver com os olhos o que não viveu. Estamos entorpecidos com nossos celulares e redes. Quanto mais telas, menos abraços, beijos, empatia, olhares ou comunicação real… relacionando-se entre si”.

Masip sabe que há trabalho pela frente e repete uma frase cativante que vem pronunciando há algum tempo, “o celular é a heroína do século 21”.

“Não é ruim em si e pode ser bem usado, mas nós o usamos terrivelmente”, Masip contínuo

“Não é o problema, mas catapulta o problema pelas facilidades que oferece em termos de conteúdo.”

Outra maneira de olhar para a cesta de LeBron: os smartphones são a heroína do século 21

LeBronO momento marcante aconteceu a milhares de quilômetros de distância, na costa oeste dos Estados Unidos, mas também gerou interesse na Espanha.

“Isto [Spain} is the country with the highest teenage addiction rate in Europe, 21.3 percent [the continental average is around 13pc]” Masip estados.

“Eles não sabem viver sem celulares nem redes… mas não lhes damos um bom exemplo quando nos veem usando em casa, na rua ou dirigindo. Na minha opinião, deveriam ser banidos nas escolas, mas em todo caso, é preciso levar em fala que há poucas crianças e muitos adultos nesta foto”.

A esse respeito, ele fica particularmente impressionado com a exceção de Cavaleirocujo repertório gestual não permite sequer apreciar o interesse excessivo pelo que está acontecendo.

“Não falha, ele tem idade” Masip afirmou. “Ele não se importa e vive o momento. Acho que ele é um craque.

A foto de James foi comparada a ‘A última foto’ de Michael Jordan em 1998, aquela cesta que conquistou o sexto anel para Chicago. A imagem é igualmente icônica. Pessoas boquiabertas, com as mãos na cabeça, até rezando, com sentimentos diferentes dependendo de quem apoiavam, sem telas para captar o momento.

“Temos que dar um passo atrás no tecnológico e avançar no humano”, disse. Masip afirmou.

“Essa necessidade de se exibir é falta de auto-estima. Isso tira seu tempo e tira suas experiências.”

Uma vez diagnosticado o problema, o especialista também oferece soluções. Não tanto a curto prazo, mas a médio e longo prazo.

“Leis estaduais que regem o uso da tecnologia, regulamentação dos elementos viciantes pelas empresas, porque elas sabem que existem, muito treinamento e pedagogia nas famílias e profissionais para educar os menores”. Masip disse.

A fotografia de uma cesta torna-se uma fotografia de pessoas tirando fotografias. É assim que as coisas são.