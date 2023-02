Outro trem Norfolk Southern descarrilou na Carolina do Norte, sem materiais perigosos

Um dos 132 vagões do trem de carga caiu dos trilhos no sábado de manhã perto de Lexington, o que afetou alguns caminhos dos trens da Amtrak perto de Greensboro/áreas circundantes. O anúncio de um trem da Amtrak saiu por volta das 9h20, mas o caminho estava parcialmente limpo novamente cerca de uma hora depois … então parece que uma equipe de limpeza conseguiu chegar lá rapidamente.

Ainda não há informações sobre o que pode ter causado isso, mas certamente não é uma boa ideia para NS – que ainda está lidando com as consequências de outro descarrilamento mais sério no leste da Palestina, OH.