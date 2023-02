OVNI do Lago Huron, pilotos da Força Aérea confusos sobre ‘balão’ no áudio do cockpit

Reproduzir conteúdo de vídeo





O áudio da cabine dos pilotos da Força Aérea rastreando o objeto desconhecido no Lago Huron no fim de semana foi divulgado … e a confusão está no ar enquanto eles tentam identificar exatamente o que estão olhando.

O áudio, divulgado na terça-feira, revela os pilotos do F-16 Falcon tentando descrever o objeto – com um referindo-se a ele como “metálico” com linhas saindo de baixo, acrescentando que era “menor que um carro”.

Parece que é difícil para eles identificá-lo por causa do brilho do sol, mas as discussões sobre ser um balão definitivamente surgem – com um deles classificando-o como um.

APENAS – Estados Unidos fecham espaço aéreo sobre partes do Lago Michigan, NOTAM declara “espaço aéreo de defesa nacional”. pic.twitter.com/XhXURmcmlX — Disclose.tv (@disclosetv) 12 de fevereiro de 2023

@disclosetv

Conforme informamos, o tiroteio de domingo ocorreu após FAA fechou espaço aéreo sobre seções do Lago Michigan em meio a relatos de OVNIs … sendo o quarto objeto recentemente desativado nos céus.

Você deve se lembrar, um objeto inexplicável sobre o Canadá foi abatidocomo foi um sobre o Alasca – para não mencionar a confusão do balão espião chinês no início deste mês.



13/02/23 Youtube / A Casa Branca