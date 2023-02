OVNIs? Alienígenas? É a nova coleção SKIMS de outro mundo de Kim Kardashian

EUNos últimos dias, o tema da OVNIs e alienígenas está na boca de todos, graças aos governos dos Estados Unidos e Canadá anunciando a derrubada de três objetos não identificados, um assunto que viralizou nas redes sociais e fez os fãs pensarem na possibilidade de um encontro com seres extraterrestres.

Embora os governos tenham apontado que tais objetos provavelmente são feitos por humanos e não de origem alienígena, é fato que o assunto voltou à moda.

Tanto que a empresária e modelo Kim Kardashian aproveitou a febre do assunto para dar uma prévia da nova coleção de maiôs de sua marca SKIMS que, curiosamente, usa a temática extraterrestre.

A coleção estará à venda em 21 de fevereiro

Kardashian é especialista em aproveitar as tendências para criar publicidade para si mesma, e costuma conseguir. Então ela aproveitou toda essa história de OVNIs para postar no Instagram dela e da SKIMS, uma prévia da nova coleção, que estará à venda a partir do dia 21 de fevereiro.

“Eu sei que vocês estavam esperando… @SKIMS Swim está finalmente voltando! Prepare-se para o nosso maior lançamento de todos os tempos, com novos estilos e cores de outro mundo que você precisa ver para acreditar, além do retorno de produtos vendidos. nossos favoritos em 21 de fevereiro”, diz o post. A campanha foi fotografada pelo cineasta Harmony Korine.

Nas imagens, Kim aparece com várias modelos vestindo biquínis espetaculares, mas eles têm cabeças alienígenas, então seus milhões de fãs brincaram que ela é realmente a pessoa por trás dos avistamentos.

“Todos aqueles OVNIs abatidos para nos preparar para o lançamento do skims swim, agora tudo faz sentido”, escreveu um, enquanto outro brincou: “No próximo episódio dos Kardashians, Kim: “Mãe, o governo literalmente atirou derrubar meus drones SKIMS. Eles eram apenas uma promoção.”

“SKIMS, agora disponível em todas as galáxias”, comentou mais um, enquanto outro postou: “Todos parecem iguais. Onde está Kim?”

O que é fato é que Kardashian acertou em cheio com o tema de seu lançamento.