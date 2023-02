Pagamento com desconto do IPVA RJ está perto do fim

Quer saber se o pagamento com desconto do IPVA RJ ainda está rolando? Veja logo abaixo mais informações sobre o pagamento com desconto do IPVA RJ, pois já está perto do fim.

Saiba mais sobre o pagamento com desconto do IPVA

O pagamento com desconto do IPVA RJ é um benefício fornecido pelo órgão estadual para as pessoas que pagam essa taxa, em determinadas condições.

Sendo assim, o vencimento da primeira parcela ou da cota única do IPVA RJ conta com um desconto de 3%. Vale dizer que o benefício foi concedido para os proprietários de veículos com placas que possuem final de dígito de 0 a 4.

E para quem pensa que pode se livrar e burlar a taxa do IPVA, saiba que ele é um dos pagamentos obrigatórios para a renovação do seu certificado de registro e licenciamento de veículos eletrônicos. Portanto, este é um documento de porte obrigatório pelo motorista.

Por isso, se você quer continuar sendo um condutor, é importante ficar sempre em dia com os pagamentos do IPVA.

Assim, para facilitar a vida do proprietário do veículo, é possível escolher a forma de pagamento que você executará.

O pagamento do IPVA pode ser tanto quanto parcelado, como feito por uma cota única. Para esta última opção, como dito anteriormente, há mais benefícios.

Embora para que você consiga o pagamento com desconto do IPVA, é importante que você cumpra os prazos exigidos, para que você quite a maior parte do valor total.

Então, veja abaixo um pouco sobre o cronograma do pagamento com desconto do IPVA RJ que está perto do fim. Assim, confira como você poderá efetuar o pagamento para se livrar logo dessa dor de cabeça.

Cronograma do pagamento com desconto do IPVA RJ

O IPVA RJ pode ser pago com 3% de desconto em uma cota única ou em 3 parcelas sem desconto. Para os veículos que contam com a placa que tem o final zero, o vencimento da quitação ocorreu no dia 23 de janeiro.

Para os condutores cariocas, saber exatamente qual é o cronograma do pagamento com desconto do IPVA do Rio de Janeiro é extremamente importante. Principalmente pelo fato de que ele está chegando ao fim.

Então, o vencimento da primeira parcela dos veículos que conduzem carros com placa de final zero ocorreu no dia 23 de janeiro, como você já sabe. Mas, também valeu para o vencimento da cota única.

Agora, para os proprietários de veículos com final de placa 9, a data é diferente. Sendo assim, o vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto de 3% do IPVA RJ começou no dia 23 de janeiro e encerrará no dia 3 de fevereiro.

Já para o vencimento das demais parcelas, saiba que o pagamento para a segunda parcela se inicia no dia 23 de fevereiro para veículos que possuem o número 0 como último dígito da placa. Porém, para veículos com o último dígito sendo 9, o prazo final é o dia 13 de março.

Por último, o vencimento da terceira e última parcela se inicia no dia 27 de março e termina no dia 18 de abril. Vale lembrar que esta data de vencimento é válida para os veículos de placa com dígito final de número 0 e veículos com número final de dígito 9, respectivamente.

Como realizar o pagamento com desconto

Primeiramente, saiba que para realizar o pagamento com desconto do IPVA RJ, você deve acessar o site da Secretaria da Fazenda. Assim, você poderá fazer a consulta do valor que você deve pagar.

Por meio do endereço eletrônico é possível saber quando você deve realizar o pagamento de preferência. Por exemplo, o valor da cota única já estará com o desconto de 3% sendo válido.

Tudo o que você precisa fazer nessa etapa é digitar o seu número do RENAVAM do veículo. Em seguida, preencher os campos do formulário corretamente para que você acesse ao boleto.

Assim, você será redirecionado para uma página onde terá o arquivo em PDF do boleto a ser pago em cota única. Então, para realizar o pagamento com desconto do IPVA RJ, basta você somente ir a uma agência bancária com o boleto em mãos e efetuá-lo.

Quem tem direito ao pagamento com desconto do IPVA RJ?

O pagamento com desconto do IPVA RJ só é válido para aqueles que forem realizar o pagamento com a cota única. Então, caso você tenha optado pelo parcelamento do valor do IPVA, você não receberá o desconto de 3%.

Além disso, caso você tenha optado por realizar o pagamento pela cota única, você deve avaliar no cronograma acima o dia que você deverá realizar o pagamento, lembrando que atualmente o desconto é válido para as placas com final 9.