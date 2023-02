Pagamento de impostos: Os impostos podem ser pagos com cartão de crédito?

MQualquer pessoa fica sem dinheiro na hora do imposto e se pergunta se pode pagar impostos com cartão de crédito, a resposta é sim. O Receita Federal (IRS) aceitou cartões de crédito como método de pagamento no TaxPayer Relief Act de 1997.

Quais impostos posso pagar com cartão de crédito?

Você pode pagar seus impostos on-line ou por telefone usando cartões de débito ou crédito. Esta é uma maneira segura e conveniente de cumprir suas obrigações fiscais. Veja quais impostos você pode pagar com cartão.

Impostos para pessoas físicas:

Formulário 1040

Formulário 4868

Formulário 5329

Penalidade de Recaptura do Fundo Fiduciário

Impostos Comerciais:

Formulário 940

Formulário 941

Formulário 943

Formulário 944

Formulário 945

Formulário 1041

Formulário 1065

Formulário 2290

Como pagar seus impostos com cartão de crédito?

Pagando seus impostos com cartão de crédito online

Visite o site oficial da Receita Federal.

Selecione sua opção de pagamento preferida (neste caso, crédito

cartão).

Escolha a empresa com a qual deseja processar o pagamento (cada uma tem uma taxa diferente).

Clique em “fazer um pagamento” e siga as instruções do sistema.

Pagar impostos por telefone

Visite o site oficial da Receita Federal.

Localize o número de telefone do IRS apropriado para pagar impostos (cada processador de pagamento tem seu próprio número).

Forneça à operadora de telefonia todas as informações solicitadas.

Aguarde o pagamento do cartão de crédito ser processado.