Pagamento de impostos: quais estados não têm imposto de renda

AO cenário ideal seria que não teríamos que pagar imposto sobre vendas toda vez que comprássemos algo. Há nove estados no Estados Unidos onde você terá que pagar imposto sobre vendas. Não pagar impostos, no entanto, não significa que os custos do Estado sejam suportados apenas pelo governo.

Muitos estados sem imposto sobre vendas compensam esse ‘benefício’ de alguma forma, como cobrando impostos mais altos sobre renda, patrimônio ou propriedade. outros impostos Seguro Social benefícios ou impor altos impostos especiais de consumo sobre compras como gasolina e álcool. Outros ainda obtêm sua renda de outras fontes e são verdadeiros lugares com impostos favoráveis.

Em quais estados dos EUA você não precisa pagar imposto de renda

No momento, os nove estados que não cobram imposto de renda pessoal são: Alasca,Flórida, Texas, Dakota do Sul, Nevada, New Hampshire, Tenesse, Wyoming e Washington.

Se você mora em um estado sem imposto de renda individual, não precisará pagar impostos sobre seus salários ou rendimentos da Previdência Social, pensões ou planos de aposentadoria, como 401(k)s ou uma conta de aposentadoria individual (IRA). No entanto, os contribuintes nesses estados ainda estão sujeitos a outros tipos de impostos, incluindo impostos locais, impostos prediais ou impostos sobre vendas.

Os estados que tributam a renda têm um imposto de renda fixo – o que significa que todos, independentemente de quanto ganham, pagam a mesma porcentagem de sua renda ao governo – ou um imposto de renda progressivo, o que significa que sua taxa de imposto é determinada por quanto eles ganham.

O que é imposto de renda?

Renda imposto é uma fonte crucial de receita para os governos estaduais e federais em todo o mundo. Existem vários tipos de imposto de renda que você pode ter que pagar, dependendo de onde você mora.

Uma renda individual imposto incide sobre salários, vencimentos ou outros rendimentos de indivíduos. Os Estados geralmente os impõem.