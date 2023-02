Pagamento do Bolsa Família de março será ANTECIPADO; confira o calendário

O Bolsa Família está previsto para ser relançado no início do mês de março. O benefício será pago no valor de R$ 600, substituindo o Auxílio Brasil. Além disso, o governo vai disponibilizar um valor extra de R$ 150 para famílias que têm filhos de até seis anos de idade.

A saber, o calendário de pagamentos de Bolsa Família já está disponível. No entanto, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, as parcelas de março devem ser antecipadas aos beneficiários. Trata-se de uma ação em parceria com o Ministério do Combate à Fome.

De acordo com informações oficiais, os valores serão antecipados para as famílias que residem em locais que foram afetados pelas fortes chuvas e desastres naturais neste mês de fevereiro. Portanto, a medida atenderá todos os beneficiários que estão em locais onde foram decretados o estado de calamidade pública.

O repasse será unificado e será liberado no dia 20 de março, primeiro dia de pagamentos do mês, para todas essas famílias, independente da data em que elas receberiam o Bolsa Família.

Calendário de pagamentos – Março

O calendário do Bolsa Família de março foi definido da seguinte forma:

20/03 – Final de NIS 1

21/03 – Final de NIS 2

22/03 – Final de NIS 3

23/03 – Final de NIS 4

24/03 – Final de NIS 5

27/03 – Final de NIS 6

28/03 – Final de NIS 7

29/03 – Final de NIS 8

30/03 – Final de NIS 9

31/03 – Final de NIS 0

Valor confirmado do Bolsa Família

Na última semana, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, tranquilizou os beneficiários do Bolsa Família quanto ao valor a ser disponibilizado. De acordo com o ministro, as parcelas do programa terão o valor fixo de R$ 600, ou seja, todos os beneficiários devem receber, no mínimo, essa quantia.

Anteriormente, a ideia era de que o valor do benefício fosse reajustado e pago conforme a quantidade de membros em cada família. Dessa forma, milhões de beneficiários passariam a receber menos, principalmente as famílias unipessoais. No entanto, o ministro afirmou que o valor do benefício foi definido, confirmando as parcelas de R$ 600 para todos os beneficiários.

Além disso, de acordo com o ministro, as famílias unipessoais serão mantidas no programa. Muitos beneficiários estavam apreensivos, visto que uma nova análise de dados está sendo feita devido a grande suspeita de irregularidades.

Novas regras do Bolsa Família

De acordo com as novas determinações, o Bolsa Família vai contar com novos critérios de renda para a permanência dos beneficiários. Além disso, o governo irá cobrar a frequência escolar para crianças e adolescentes, bem como atualização da caderneta de vacinação.

É importante salientar que o Governo também realizará a atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico), bem como a integração do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O governo também vai implementar um adicional no valor de R$ 150 para as famílias que possuem crianças de até seis anos de idade, com um limite de dois pagamentos extras. Assim, o benefício deve acrescentar até R$ 300 para as famílias.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

É importante salientar que os novos critérios para recebimento dos valores do Bolsa Família serão adicionados e não substituirão os atuais. Confira quem deve receber o benefício:

Regras do antigo Auxílio Brasil:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário do Bolsa Família – Fevereiro

Assim, os repasses do Bolsa Família ocorrem conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 13 de fevereiro 2 14 de fevereiro 3 15 de fevereiro 4 16 de fevereiro 5 17 de fevereiro 6 22 de fevereiro 7 23 de fevereiro 8 24 de fevereiro 9 27 de fevereiro 0 28 de fevereiro