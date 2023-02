Pagamento do empréstimo estudantil: quando terei que retomar os pagamentos do empréstimo?

TA questão da dívida estudantil continua a dominar as conversas entre as famílias nos Estados Unidos. Com o custo do ensino superior continuando a aumentar a cada ano que passa, um curso de graduação pode em breve se tornar acessível para aqueles de origens abastadas.

Atualmente, estima-se que aproximadamente 44 milhões de americanos devam um total combinado de 1,76 trilhão de dólares em empréstimos estudantis com o número definido para continuar aumentando à medida que mais indivíduos buscam uma educação universitária para acessar os melhores empregos disponíveis na economia.

Com o Estados Unidos atualmente em meio a uma crise de custo de vida e a economia à beira de uma recessão, vários políticos proeminentes se manifestaram a favor da implementação de alguma forma de perdão de empréstimos para aliviar o problema atual.

De fato, em 2022, o atual presidente americano Joe Biden introduziu o Plano de Alívio da Dívida Estudantil, que visava perdoar até 10.000 dólares para quem ganhava 125.000 dólares ou menos por ano. Aqueles que atenderam aos critérios, mas também receberam Pell Grants, poderiam receber até 20.000 dólares em perdão.

No entanto, os críticos do perdão do empréstimo estudantil citaram o plano como um abuso da autoridade executiva e decidiram abrir uma série de ações judiciais, forçando a Suprema Corte dos EUA a bloquear a iniciativa com a questão atualmente em deliberação.

Como isso afeta os pagamentos de empréstimos estudantis?

Em 2020, em resposta à pandemia de COVID-19, o então presidente dos EUA Donald Trump emitiu uma ordem para cessar os pagamentos de empréstimos estudantis. Desde então, o pedido foi prorrogado várias vezes, com o presidente Biden continuando a tolerância até 2023.

No entanto, com a pandemia firmemente no espelho retrovisor, os mutuários podem mais uma vez ser forçados a começar a pagar seus empréstimos estudantis em 30 de junho de 2023, uma data crucial a ser lembrada.

A referida data é quando o atual período de tolerância está previsto para terminar com os mutuários esperados para começar a fazer os pagamentos 60 dias após a referida data.