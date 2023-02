Pagamentos de empréstimos estudantis federais: quando os pagamentos serão realmente retomados?

Aapós o COVID 19 pandemia atingiu em março de 2020o governo federal emitiu uma política de alívio suspendendo todos os pagamentos de empréstimos estudantis federais que já foi prorrogado oito vezes durante este período de quase três anos.

Ainda é incerto quando os pagamentos desses empréstimos serão retomados, mas especialistas garantem que o 28 de fevereiro audiência no Suprema Corte vai iluminar uma linha do tempo possível após a decisão que eles tomarem do presidente Biden plano para perdoar a dívida do empréstimo estudantil.

Especialistas acreditam que o Departamento de Educação dos Estados Unidos poderia reiniciar os pagamentos do empréstimo estudantil por Agosto caso o Suprema Corte decide que não permitirá avançar com o plano de perdão da dívida estudantil, embora uma nova prorrogação também possa estar a caminho.

Empréstimos serão eles que determinarão o vencimento de um pagamento, uma vez que obtenham autorização para recomeçar a cobrança.

A Suprema Corte decidirá a fé dos empréstimos estudantis

O Suprema Corte ouvirá alegações orais de pessoas envolvidas em dois dos processos que surgiram uma vez Presidente Joe Biden anunciou seu plano de cancelar até $ 20.000 em dívidas estudantis para milhões de americanos no país.

Essas duas ações judiciais conseguiram obter uma suspensão temporária do alívio da dívida estudantil.

O Suprema Corte serão os juízes que decidirão acabar com a incerteza do perdão da dívida do empréstimo estudantil.