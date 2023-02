Pagamentos de estímulo: quais estados enviarão pagamentos de até US$ 1.000 em março?

Taqui estão pelo menos cinco diferentes cheques de alívio e direto pagamentos que varia de $ 350 a $ 1.000 chegando para as pessoas no mês de Marchar. Nós encorajamos você a continuar lendo para ver se você se qualifica para o aumento. Um total de cinco estados diferentes estão começando a ser distribuídos para todas as pessoas que estão fazendo o seu melhor para combater inflação. Este é um problema que tem sido persistente e está atualmente em uma alta de 40 anos, está fazendo americanos lutam para pagar a maior parte de suas despesas. Esses programas foram criados por muitos estados para ajudar financeiramente seus próprios cidadãos.

Aliás, alguns desses descontos já começaram a ser distribuídos no início de 2023. Os americanos meio que já têm uma ideia do que podem esperar com a experiência desses primeiros pagamentos. Continue lendo para ver quais cidades e estados lançarão seus chacks e por quanto. Quem sabe, talvez seu estado deva receber um desses cheques e você possa se qualificar para um. Lembre-se de que os pagamentos serão cheques de correio ou depósitos diretos e variam entre US$ 350 e US$ 1.000.

Quais estados estão recebendo pagamentos de estímulo em março?

Vamos começar com New Lenox, Illinois. Eles estão oferecendo aos residentes um desconto através do Programa de Reembolso de Imposto Predial que está programado para ser lançado em 6 de março. Custará em média US $ 350 e será direcionado a pessoas que residem em residências unifamiliares, sobrados, unidades de apartamentos ou condomínios. Maine oferecerá 5.000 cheques com descontos de $ 450 para aproximadamente 880.000 residentes. As pessoas que se qualificam devem ter preenchido uma declaração de imposto de renda do Maine como residente de ano inteiro para o ano fiscal de 2021 e ganhar menos de $ 150.000 por ano se você for um único contribuinte.

Idaho oferece descontos máximos de $ 600 para contribuintes conjuntos que preencheram a última declaração de imposto de renda e $ 300 para contribuintes únicos. Até 31 de março, eles terão enviado cerca de 800.000 cheques. Connecticut enviará pagamentos em dinheiro de bônus de $ 1.000 para pessoas que trabalharam na linha de frente durante a pandemia. Cerca de 35.000 cheques serão enviados pelo correio nas próximas 6 semanas. Carolina do Sul está enviando um desconto de até $ 800 para aqueles que declararam impostos antes de 15 de fevereiro.