Pagamentos UBI: Como obter $ 2.000 de um programa Left Behind semelhante ao UBI?

EUn Denver, o COVID 19 A pandemia serviu como forma de ter um programa experimental de ajuda aos trabalhadores indocumentados que levou a ter agora um auxílio-desemprego permanente para trabalhadores indocumentados na cidade.

Left Behind Workers Fund: um programa para ajudar imigrantes indocumentados

O fundo iniciado pela pandemia foi chamado de Fundo dos Trabalhadores Deixados para Tráslançado por Prefeito Michael B. Hancock em Denvergraças ao uso de $ 1,73 milhões de dólares para ajudar as famílias que perderam sua fonte de renda devido COVID 19.

Isto conduziu a Colorado lançando um programa de substituição salarial para todos os residentes desempregados, independentemente de seu status de imigração, chamado de Fundo de Recuperação de Benefíciosum programa que oferece pagamentos em dinheiro que será executado pela AidKit, uma plataforma terceirizada.

“Os empregadores do Colorado pagaram quase US$ 188 milhões em prêmios de seguro-desemprego em nome dos trabalhadores do Colorado sem autorização de trabalho, mas esses trabalhadores não são elegíveis para assistência de desemprego quando perdem seus empregos sem culpa própria”, afirma o AidKit.

Quem é elegível para receber ajuda para imigrantes indocumentados?

Imigrantes indocumentados no Colorado são elegíveis para receber essa ajuda, mas programas semelhantes também estão em vigor em estados como Nova York e Pensilvânia, com a intenção de seus defensores de se tornar nacional, já que mais de 5 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos são indocumentados, de acordo com de acordo com estimativas do Center of American Progress, o que significa que eles representam cerca de 4,4% da força de trabalho total dos EUA.