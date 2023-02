Pai de Patrick Mahomes confirma que tornozelo do filho não está 100%

Emesmo assim Patrick Mahomes provavelmente ainda jogará lesionado durante o Super Bowl no próximo domingo, ele não perderá de forma alguma o maior jogo da temporada para ele. O pai dele, ex-arremessador da MLB, Pat Mahomes conversou com a Fox News sobre o momento histórico pelo qual seu filho está passando. Ao lado do quarterback dos Eagles Jalen dói, ambos os QBs fazem parte do primeiro Super Bowl com dois zagueiros titulares negros. Isso nunca aconteceu antes e Pat Mahomes está emocionado por seu filho fazer parte de um momento histórico na NFL.

Ele disse: “É histórico. É especial. Não poderia estar mais orgulhoso de ver de onde o jogo veio de onde era. Sou um grande fã de futebol, sempre fui. E me lembro Doug Williams quando ele ganhou o Super Bowl. Lembro-me de alguns dos outros quarterbacks negros – Randall Cunningham, Donovan McNabb e todos aqueles caras – e como era difícil ter a chance de jogar em sua posição. E para Patrick e Jalen fazer parte dos dois primeiros a jogar em um Super Bowl apenas mostra o quão longe chegamos. E estou tão feliz que um Mahomes será um deles. E isso me deixa muito orgulhoso.”

E o tornozelo de Patrick Mahomes?

Durante o jogo do Playoff contra o Jacksonville Jaguars, Patrick Mahomes contraiu uma lesão feia no tornozelo que o obrigou a jogar o resto do jogo assim. Embora tenha tido tempo de se recuperar para a Final da Conferência contra o Cincinatti Bengals, era evidente que ele não estava 100%. Levando até o Super Bowl, Patrick Mahomes está se recuperando, mas seu pai acabou de confirmar que ele ainda não está totalmente recuperado. Independentemente do tornozelo, Pat Mahomes sabe que ninguém pode impedir seu filho de jogar o grande jogo e ele confia que isso o fará se esforçar mais para ter sucesso.

Aqui está o que ele disse sobre o tornozelo: “Só sei como ele é, sua natureza competitiva. Eu sabia que uma vez que as pessoas começaram a dizer que ele não ia conseguir fazer isso e aquilo, que ele iria sair lá e trabalhar e certificar-se de que ele estava tão preparado quanto poderia estar e ir lá e tentar provar que algumas pessoas estão erradas. Ele não tem escolha. É como ele disse em algumas entrevistas: Se você não pode ser demitido e pronto para jogar este jogo, então você está praticando o esporte errado. Ele é um competidor e eu sei do que ele é feito e o que ele quer fazer.